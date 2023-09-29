香港伍倫貢學院開幕典禮

香港伍倫貢學院於2023年9月15日在大圍新校舍舉行盛大的開幕典禮，多名貴賓蒞臨出席。主禮嘉賓包括澳洲駐香港總領事Elizabeth Ward女士、教育局局長蔡若蓮博士太平紳士、澳洲伍倫貢大學校長Patricia Davidson教授，以及香港伍倫貢學院校董會主席Nicolas Brooke先生。

香港伍倫貢學院大圍新校舍於2016年由香港特區政府「撥地計劃」支持興建。自去年接收校舍後，學院迅速完成內部裝修，並於今年7月遷入新校舍。香港伍倫貢學院校長曾嘉勵女士於典禮致辭時指出：「香港伍倫貢學院現已成為一所領先教育機構，並得到澳洲伍倫貢大學及其全球教育網絡的支持。「澳洲伍倫貢大學除了澳洲校園外，於馬來西亞和杜拜亦設立分校，本校學生可以充分利用此全球網絡，擴闊自身的國際視野，日後於本港或世界舞台有出色的表現。我們深信本校獨特的跨國網路對促進香港成為國際教育樞紐和宣揚多元文化發揮關鍵作用。此次開幕典禮標誌著香港伍倫貢學院致力於提供世界一流教育和培養學術卓越的重要里程碑。」



是次開幕典禮還安排一系列精彩的學生表演，如舞獅、普通話朗誦、吹奏迪吉里杜管這種獨特的樂器等，不但體現學院致力追求創新和文化多元的辦學理念，而且展示出香港、澳洲兩地的文化交融。此外，香港澳洲國際學校學生亦應邀出席表演，為典禮增添色彩。各主禮嘉賓為大圍校園碑銘揭幕，不僅宣佈大圍新校舍正式啟用，並且為學院在本港提供優質教育和培育未來棟樑揭開重要新一頁。



(特約)