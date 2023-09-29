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【港股市況】蔚來、小鵬汽車升逾7% ATM升逾1%至2% 恒指早段反彈逾300點、科指升逾2%（不斷更新）
港股於9月最後一個交易日，大市反彈高開百點。蔚小理造好，其中蔚來 （09866） 升逾6%，小鵬汽車 （09868） 升近5%，理想汽車 （02015） 升逾1%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開111點，開報17484點，科指升1.2%，報3821點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：51】新世界 （00017） 將於今日公布業績，股價績前升4%，高見15.44元。恒地 （00012） 升2%，新地 （00016） 升1%，信置 （00083） 升逾1%，長實 （01113） 升逾2%。
【09：50】馬可數字科技 （01942） 股價反彈逾36%，高見8.49元。
【09：41】蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 最新分別升逾7%，理想汽車 （02015） 升逾2%。
【09：38】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 早段升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%。
【09：37】滙豐 （00005） 開市後升逾2%，友邦 （01299） 升逾3%。
【09：33】港股開市後升幅擴大至逾300點，恒指最新報17710點，升337點，科指升2.4%，報3867點。
【09：33】【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管據報將辭任 此前曾批評英國政府「軟弱」
【09：21】蔚小理造好，其中蔚來 （09866） 升逾6%，小鵬汽車 （09868） 升近5%，理想汽車 （02015） 升逾1%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開111點，開報17484點，科指升1.2%，報3821點。
【09：13】期指開報17514點，升108點。
【08：56】美亞控股 （01116） 開市前公布短暫停牌。
【08：56】老恒和釀造 （02226） 、迪信通 （06188） 今早復牌。
【08：55】恒指黑期升約130點，報17478點。
【07：45】【Morning精點】許家印涉嫌違法犯罪、已被依法採取強制措施︱32.3萬人認購綠債
【07：45】港股ADR收報17554點，升180點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.14元，較港收市價高1.54元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報299.26元，較港收市價高1.86元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.72元，較港收市價高0.72元或0.9%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】華府停擺僵局待破 ， 但美國經濟增長保持彈性，就業數據穩健，美國10年期衝4.7厘後回軟，美股先跌後回升。道指升116點，報33666點；標指升25點，報4299點；納指升108點或0.83%，報13201點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點 滙豐ADR高港3%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩