  • 33°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指升逾400點、科指升逾3%　ATM升逾2至近4%　蔚小理升逾3%至近9%（不斷更新）

股市 13:06 2023/09/29

分享：

分享：

港股半日反彈逾400%。報道指中美正為國家主席習近平訪美一事鋪路，並著手籌備高層官方往來。內地股市休市，北水暫停，港股於9月最後一個交易日高開111點，其後升幅擴大，恒生指數半日反彈470點，報17843點，成交333億元。科指升3.7%，報3916點。ATM升逾2%至近4%，蔚小理升逾3%至近9%，新世界 （00017） 績前升半成。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

即市走勢︰

【13：05】濠賭股反彈，其中藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾4%。

【13：00】本港地產股造好，新世界 （00017） 升半成，信置 （00083） 升4%，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升3%，長實 （01113） 升逾2%。

【13：00】港股午後初段升約448點，報17821點，科指升3.5%，報3914點。

【12：10】【吉利175】吉利高端電動車品牌「極氪」擬明年進軍中東　於沙特、阿聯酋4個中東國家交付1萬輛車

【12：00】恒生指數半日反彈470點，報17843點，成交333億元。科指升3.7%，報3916點。ATM升逾2%至近4%，蔚小理升逾3%至近9%，新世界 （00017） 績前升半成。

【11：43】【香港排名】香港在Z/Yen《全球金融中心指數》再次屈居第四位　紐倫星繼續排名前三

【11：40】大市中午收市前最新升近500點，報17853點，升480點，科指升3.7%，報3919點。

【11：35】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價升逾4%，高見12.24元。

【11：18】半新股逆市下跌，第四範式 （06682） 上市翌日，股價逆市跌近3%，低見56.4元上市後新低。中旭未來 （09890） 跌逾8%，低見12.68元新低，東軟熙康 （09686） 再跌逾3%，低見2.48元見新低。

【11：07】中國天化工 （00362） 逆市瀉逾六成，破底低見0.091元。中國天化工公布廉政公署昨日在公司辦事處執行搜查令，並扣押若干物品，包括會計記錄及帳冊、公司文件。根據現有資料，該調查涉及一宗投資移民購買債券的事宜。同日，廉署拘捕主席兼行政總裁陳昱及前行政總裁。

【11：06】李寧 （02331） 反彈近6%，高見33.3元，安踏 （02020） 升逾4%，特步 （01368） 升逾1%。

【10：56】【恒大危機】許家印被依法採取強制措施　「妻子」丁玉梅又在哪兒？

【10：56】【香港投資管理公司】彭博：金管局助理總裁陳家齊將任投資管理公司首任CEO　料任命數周內完成

【10：46】港股升幅擴大至逾400點，報17799點，升426點，科指升3.3%，報3901點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾4%。

【10：18】申洲國際 （02313） 升6%，高見75.3元。

【10：01】商湯 （00020） 股價升近3%，高見1.43元。

【商湯20】商湯前智慧財產權總監被公安採取強制措施　商湯：對腐敗等違規行為「零容忍」

【09：57】馬可數字科技 （01942） 反彈幅度擴大至53%，高見9.2元，成交1103萬元。

【09：55】老恒和釀造 （02226） 40%股權易手溢價20%全購，股價復牌升逾15%，早段高見0.56元。

【09：51】新世界 （00017） 將於今日公布業績，股價績前升4%，高見15.44元。恒地 （00012） 升2%，新地 （00016） 升1%，信置 （00083） 升逾1%，長實 （01113） 升逾2%。

【09：50】馬可數字科技 （01942） 股價反彈逾36%，高見8.49元。

【09：41】蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 最新分別升逾7%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【09：38】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 早段升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【09：37】滙豐 （00005） 開市後升逾2%，友邦 （01299） 升逾3%。

【09：33】港股開市後升幅擴大至逾300點，恒指最新報17710點，升337點，科指升2.4%，報3867點。

【09：33】【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管據報將辭任　此前曾批評英國政府「軟弱」

【09：21】蔚小理造好，其中蔚來 （09866） 升逾6%，小鵬汽車 （09868） 升近5%，理想汽車 （02015） 升逾1%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開111點，開報17484點，科指升1.2%，報3821點。

【09：13】期指開報17514點，升108點。

【08：56】美亞控股 （01116） 開市前公布短暫停牌。

【08：56】老恒和釀造 （02226） 、迪信通 （06188） 今早復牌。

【08：55】恒指黑期升約130點，報17478點。

【07：45】【Morning精點】許家印涉嫌違法犯罪、已被依法採取強制措施︱32.3萬人認購綠債

【07：45】港股ADR收報17554點，升180點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.14元，較港收市價高1.54元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報299.26元，較港收市價高1.86元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.72元，較港收市價高0.72元或0.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】華府停擺僵局待破 ， 但美國經濟增長保持彈性，就業數據穩健，美國10年期衝4.7厘後回軟，美股先跌後回升。道指升116點，報33666點；標指升25點，報4299點；納指升108點或0.83%，報13201點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【虛擬銀行】平安壹賬通PAOB上半年利息收入增36%　客戶存款額21億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款