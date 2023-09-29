【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌151點　滙豐ADR較港收市升1%（不斷更新）

美國最新公布8月PCE物價指數及核心PCE數據均符合市場預期，加上9月芝加哥PMI再度回落至44水平，令年內加息機率降溫。道指開市曾升超過200點，納指亦升超過1%。ADR股價普遍向下，僅滙豐ADR較本港收市價升1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 114.38 -0.2% 騰訊ADR 303.48 -0.9% 滙豐ADR 62.32 +1% 阿里巴巴美股 85.05 -0.6%

內地周五（29日）開始一連8日中秋國慶長假期，港股通周五起暫停，至10月9日（星期一）恢復。恒指夜期跌151點，暫報17738點。

恒指季結嘜高437點 全季仍跌1106點 本港地產股造好、新世界升半成

港股第三季最後一日嘜高437點，第三季仍跌1106點，報道指中美正為國家主席習近平訪美一事鋪路，並著手籌備高層官方往來。內地股市休市，港股於9月最後一個交易日高開111點，其後升幅擴大，午後曾升最多562點，高見17935點。恒指升436點，收報17809點，欠北水下成交676.5億元。科指升3.8%，報3920點。ATM升3%，阿里健康 （00241） 升一成，本港地產股造好，新世界 （00017） 升逾5%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即市走勢︰

【22：35】恒指夜期跌151點 滙豐ADR較港收市升1%

【17：40】北水中秋國慶長假期暫停 恒指夜期跌19點。

【17：10】【業績│新世界系】新創建全年多賺28% 派末期息0.31元 股息率6.8厘

【16：40】【業績│新世界】新世界去年核心盈利升21%至110億元 末期息削八成至0.3元 無供股或配股計劃

【16：10】ATM升3%，阿里健康 （00241） 升一成，本港地產股造好，新世界 （00017） 升逾5%，恒指升436點，收報17809點，欠北水下成交676.5億元。科指升3.8%，報3920點。

【16：00】恒指U盤前升449點，報17822點。

【15：48】力勤資源 （02245） 升三成，高見9.6元。力勤資源公布董事會已決議批准開展發行A股及於內地一家證券交易所上市相關工作的建議，中國證監會寧波監管局已同意就建議A股上市前輔導進行備案及登記。

【15：46】恒指收市前升約445點，報17817點，科指升近4%，報3926點。

【15：38】【虛擬銀行】虛擬銀行上半年業績出爐 WeLab Bank及眾安銀行虧損收窄逾2成（不斷更新）

【15：36】【恒大危機】恒大據報以2.5億元出售許家印豪華遊艇償還債務 遊艇曾被估值3.5億元

【15：15】港股尾市升勢略為回順，最新報17858點，升485點，科指升4.2%，報3936點。

【15：12】新世界 （00017） 升近6%，最新報15.3元。

【15：12】領展 （00823） 升逾4%，高見38.75元。

【14：54】大市最新升逾550點，報17930點，升557點，科指升4.7%，報3954點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%，蔚來 （09866） 最新升一成，小鵬汽車 （09868） 升逾9%。

【14：45】港股升500點。

【14：31】ATM升逾3%，恒指最新升約481點，報17854點，科指升3.9%，報3927點。

【14：28】阿里健康 （00291） 升幅擴至逾11%，高見4.93元。

【13：44】【MPF】GUM陳銳隆：9月強積金人均蝕5463元 市況未改善全年或「見紅」

【13：31】阿里健康 （00241） 升逾9%，高見4.85元，暫為表現最好藍籌，另外京東健康 （06618） 亦升逾7%，高見40.75元。

【13：28】中國奧園 （03883） 逆市續跌逾7%，破底低見0.225元。

【13：16】馬可數字科技 （01942） 反彈1.1倍，高見13.04元，友聯國際教育租賃 （01563） 升近一成，高見1.6元。

【13：14】港交所 （00388） 午後升近3%，高見292.4元。

【13：05】濠賭股反彈，其中藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾4%。

【13：00】本港地產股造好，新世界 （00017） 升半成，信置 （00083） 升4%，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升3%，長實 （01113） 升逾2%。

【13：00】港股午後初段升約448點，報17821點，科指升3.5%，報3914點。

【12：10】【吉利175】吉利高端電動車品牌「極氪」擬明年進軍中東 於沙特、阿聯酋4個中東國家交付1萬輛車

【12：00】恒生指數半日反彈470點，報17843點，成交333億元。科指升3.7%，報3916點。ATM升逾2%至近4%，蔚小理升逾3%至近9%，新世界 （00017） 績前升半成。

【11：43】【香港排名】香港在Z/Yen《全球金融中心指數》再次屈居第四位 紐倫星繼續排名前三

【11：40】大市中午收市前最新升近500點，報17853點，升480點，科指升3.7%，報3919點。

【11：35】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價升逾4%，高見12.24元。

【11：18】半新股逆市下跌，第四範式 （06682） 上市翌日，股價逆市跌近3%，低見56.4元上市後新低。中旭未來 （09890） 跌逾8%，低見12.68元新低，東軟熙康 （09686） 再跌逾3%，低見2.48元見新低。

【11：07】中國天化工 （00362） 逆市瀉逾六成，破底低見0.091元。中國天化工公布廉政公署昨日在公司辦事處執行搜查令，並扣押若干物品，包括會計記錄及帳冊、公司文件。根據現有資料，該調查涉及一宗投資移民購買債券的事宜。同日，廉署拘捕主席兼行政總裁陳昱及前行政總裁。

【11：06】李寧 （02331） 反彈近6%，高見33.3元，安踏 （02020） 升逾4%，特步 （01368） 升逾1%。

【10：56】【恒大危機】許家印被依法採取強制措施 「妻子」丁玉梅又在哪兒？

【10：56】【香港投資管理公司】彭博：金管局助理總裁陳家齊將任投資管理公司首任CEO 料任命數周內完成

【10：46】港股升幅擴大至逾400點，報17799點，升426點，科指升3.3%，報3901點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾4%。

【10：18】申洲國際 （02313） 升6%，高見75.3元。

【10：01】商湯 （00020） 股價升近3%，高見1.43元。

【商湯20】商湯前智慧財產權總監被公安採取強制措施 商湯：對腐敗等違規行為「零容忍」

【09：57】馬可數字科技 （01942） 反彈幅度擴大至53%，高見9.2元，成交1103萬元。

【09：55】老恒和釀造 （02226） 40%股權易手溢價20%全購，股價復牌升逾15%，早段高見0.56元。

【09：51】新世界 （00017） 將於今日公布業績，股價績前升4%，高見15.44元。恒地 （00012） 升2%，新地 （00016） 升1%，信置 （00083） 升逾1%，長實 （01113） 升逾2%。

【09：50】馬可數字科技 （01942） 股價反彈逾36%，高見8.49元。

【09：41】蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 最新分別升逾7%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【09：38】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 早段升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【09：37】滙豐 （00005） 開市後升逾2%，友邦 （01299） 升逾3%。

【09：33】港股開市後升幅擴大至逾300點，恒指最新報17710點，升337點，科指升2.4%，報3867點。

【09：33】【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管據報將辭任 此前曾批評英國政府「軟弱」

【09：21】蔚小理造好，其中蔚來 （09866） 升逾6%，小鵬汽車 （09868） 升近5%，理想汽車 （02015） 升逾1%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開111點，開報17484點，科指升1.2%，報3821點。

【09：13】期指開報17514點，升108點。

【08：56】美亞控股 （01116） 開市前公布短暫停牌。

【08：56】老恒和釀造 （02226） 、迪信通 （06188） 今早復牌。

【08：55】恒指黑期升約130點，報17478點。

【07：45】【Morning精點】許家印涉嫌違法犯罪、已被依法採取強制措施︱32.3萬人認購綠債

【07：45】港股ADR收報17554點，升180點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.14元，較港收市價高1.54元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報299.26元，較港收市價高1.86元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.72元，較港收市價高0.72元或0.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】華府停擺僵局待破 ， 但美國經濟增長保持彈性，就業數據穩健，美國10年期衝4.7厘後回軟，美股先跌後回升。道指升116點，報33666點；標指升25點，報4299點；納指升108點或0.83%，報13201點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點 滙豐ADR高港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩