▲ 【美股焦點】UAW據報希望爭取加薪至少30% 幅度較最初要求加薪40%低

美國汽車工人聯合會（UAW）據報希望爭取加薪至少30%，幅度較最初向通用汽車（General Motors ，美：GM）、福特汽車（Ford Motor ，美：F）、及佳士拿Chrysler母企Stellantis（美：STLA）提出的加薪40%為低。

消息帶動車股上升，通用汽車、Stellantis升2.5%，福特升1.4%。

報道指，工會認為相關加薪幅度能滿足現有成員要求，且能把非工會工廠組織起來。報道引述知情人士稱，至少30%的加薪料將引起非工會汽車工人的興趣，有助於擴大工會會員。

知情人士指，UAW主席Shawn Fain的目標是擴大組織規模，為未來的電動汽車電池工廠組織工會，並以特斯拉（Tesla 美︰TSLA）及歐、亞汽車製造商在美國的工廠員工為目標。

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責任編輯︰梁浩碩