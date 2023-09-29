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【美股焦點】UAW據報希望爭取加薪至少30%　幅度較最初要求加薪40%低

股市 08:38 2023/09/29

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【美股焦點】UAW據報希望爭取加薪至少30%　幅度較最初要求加薪40%低

美國汽車工人聯合會（UAW）據報希望爭取加薪至少30%，幅度較最初向通用汽車（General Motors ，美：GM）、福特汽車（Ford Motor ，美：F）、及佳士拿Chrysler母企Stellantis（美：STLA）提出的加薪40%為低。

消息帶動車股上升，通用汽車、Stellantis升2.5%，福特升1.4%。

報道指，工會認為相關加薪幅度能滿足現有成員要求，且能把非工會工廠組織起來。報道引述知情人士稱，至少30%的加薪料將引起非工會汽車工人的興趣，有助於擴大工會會員。

知情人士指，UAW主席Shawn Fain的目標是擴大組織規模，為未來的電動汽車電池工廠組織工會，並以特斯拉（Tesla 美︰TSLA）及歐、亞汽車製造商在美國的工廠員工為目標。

【美股焦點】馬斯克︰UAW勝利只會令汽車三巨頭加速破產　與拜登打對台

【美股焦點】美國車廠工會UAW研擴大罷工　福特先與加拿大工會Unifor達臨時勞資協議

責任編輯︰梁浩碩

美股 通用汽車（General Motors，美：GM） 福特（Ford；美：F） 汽車
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