【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署

恒指於季結日升436點，報17,809點，收復10天綫。惟總結9月及第4季，恒指仍分別累跌3%及6%。內地中秋國慶長假休市，北水暫停下，大市成交減至逾676億元；9月道指累跌約3.5%，納指和標普500指數均錄得今年以來最差單月表現。單看第3季，道指跌2.6%，結束連續3季升勢。港股、美股10月走勢如何？恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 申請即日起復牌。恒大系內3家上市公司上周四宣布停牌，其後公司公告主要股東許家印涉嫌違法犯罪。復牌後持貨者應否即時放售？其他内房股又何去何從？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶Sir）今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。

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責任編輯：葉淼