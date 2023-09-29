【美股業績︱NKE】Nike季度收入兩年來首次遜預期　中國收入低於預期、仍看好內地市場　股價盤後升7%

▲ 【美股業績︱NKE】Nike季度收入兩年來首次遜預期 中國收入低於預期、仍看好內地市場

Nike耐克（美︰NKE）公布季度業績。Nike季度淨利潤14.5億美元，按年跌1.4%，期內收入129.4億美元，升2%，低於預期的129.8億美元，為兩年來首次遜市場預期，經調整每股收益0.94美元，高於預期的0.75美元。Nike股價盤後升逾7%，報96.52美元。

期內，北美地區銷售額按年跌2%至54.2億美元，高於預期的53.9億美元，Nike於中國的銷售額升5%至17.4億元，低於市場預期的18.4億元。

雖然如此，Nike仍看好中國。行政總裁John Donahoe表示，過去4個月內兩次訪問中國，並表示對中國市場以及Nike在其中的地位感覺良好，指可以感受到體育運動已重返中國，無論宏觀經濟前景如何，都對未來和中國消費者充滿信心。

Nike預計今季收入將錄得按年小幅成長，毛利率將增約1個百分點，維持全年收入增長中個位數指引，毛利率增長1.4至1.6個百分點。

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責任編輯︰梁浩碩