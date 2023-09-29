【AI創新】Workday將推出多項生成式AI功能　撰寫職位介紹、分析合約更省時

▲ Workday聯合行政總裁Carl Eschenbach表示，多項新功能也會透過一體化的應用程式推出。（張寶燕攝）

生成式人工智能（AI）在改善業務及工作流程方面，帶來不少革新，甚至將顛覆未來職場管理模式。

財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday日前在年度Workday Rising年度客戶大會上表示，現時Workday平台有超過40項人工智能及機器學習功能，未來6至12個月內還會推出多項針對財務管理、人力資源管理、策劃、開支管理及企業分析等的生成式AI功能。而且可橫跨平台操作，更加便利各業務部門。

相關生成式AI功能將支援各種工作情境，包括：職位介紹、合約分析、內容創作、催款信、應用程式開發、員工職涯規劃，以及工作說明等。

一體化應用程式 方便「一機在手」隨時隨地操作

Workday聯合行政總裁Carl Eschenbach在會上強調，該企除了憑藉過往超過十年在AI及機器學習的發展優勢、龐大的資料庫，推出不同創新應用，也留意到大眾愈趨重視「一機在手」即可完成的工作流程體驗。因此，公布的多項新功能也會透過一體化的應用程式推出，讓用戶可以利用智能手機，無縫接軌地進行操作。

【CIA版ChatGPT】美國CIA開發AI聊天機械人 助分析師收集情報

【生成式AI】Getty Images推生成式AI工具 允許用戶訓練授權圖片

將提供對話式AI 總結資訊及梳理文章等

Workday的AI模型由平台每年逾6,250億條系統指令支援，而即將推出的其中一項新功能，亦會結合對話式介面及生成式AI，提供對話式AI，幫助用戶以更自然的方式處理資訊及工作，利用生成式AI提供的獨有功能總結資訊、搜集資料、梳理文章脈絡等。

全球首席科技總監Dave Sohigian指，該企擁有龐大的財務及人力資源資料庫，讓AI模型得以持續產生準確、有用及可信的結果。

Developer Copilot助改善開發流程

由於各企業面對著不同的需求和挑戰，為支援其建立在Workday系統中運行的應用程式，用於Workday Extend應用程式開發的人機協作功能「Developer Copilot」，將會借助生成式AI，支援應用程式的開發流程，加快開發財務和人力資源管理應用程式。

Developer Copilot可辨別語境，提供符合開發者需要的內容和搜尋結果，增進他們的技能和改善開發體驗。

撰寫職位介紹更省時

此外，留意到Workday用戶每年建立約3,000萬份職位介紹，平均需時一至兩小時。因此其中一項新功能，將幫助招聘者大幅減少撰寫時間，短短數分鐘便能生成職位介紹，節省文書工作時間，從而投入時間尋找合適的應徵者。

透過利用已儲存在Workday系統的資料，包括職位所需技能、工作地點等，企業可以更快速制定準確的職位介紹內容，以尋找最佳的應徵者。

加快分析及修改合約 確認收入

往往銷售部門負責洽談生意並簽訂合約，財務部門則需確保對方以正確的帳單和收入確認付款給公司。然而，合約可能很冗長，使人容易遺漏重要資訊。Dave Sohigian指出，該功能讓用戶可以在短時間內把已簽署的合約、與Workday Financial Management系統中合約，以及整合的客戶關係管理（CRM）數據作比較；並且將提醒用戶合約的差異之處，提出修正建議，並在完成修正後進行確認。

記者：張寶燕 三藩市直擊

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：