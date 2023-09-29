  • 31°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI創新】Workday將推出多項生成式AI功能　撰寫職位介紹、分析合約更省時

科技 11:10 2023/09/29

分享：

分享：

Workday聯合行政總裁Carl Eschenbach表示，多項新功能也會透過一體化的應用程式推出。（張寶燕攝）

生成式人工智能（AI）在改善業務及工作流程方面，帶來不少革新，甚至將顛覆未來職場管理模式。

財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday日前在年度Workday Rising年度客戶大會上表示，現時Workday平台有超過40項人工智能及機器學習功能，未來6至12個月內還會推出多項針對財務管理、人力資源管理、策劃、開支管理及企業分析等的生成式AI功能。而且可橫跨平台操作，更加便利各業務部門。

相關生成式AI功能將支援各種工作情境，包括：職位介紹、合約分析、內容創作、催款信、應用程式開發、員工職涯規劃，以及工作說明等。

一體化應用程式　方便「一機在手」隨時隨地操作

Workday聯合行政總裁Carl Eschenbach在會上強調，該企除了憑藉過往超過十年在AI及機器學習的發展優勢、龐大的資料庫，推出不同創新應用，也留意到大眾愈趨重視「一機在手」即可完成的工作流程體驗。因此，公布的多項新功能也會透過一體化的應用程式推出，讓用戶可以利用智能手機，無縫接軌地進行操作。

【CIA版ChatGPT】美國CIA開發AI聊天機械人　助分析師收集情報

【生成式AI】Getty Images推生成式AI工具　允許用戶訓練授權圖片

將提供對話式AI　總結資訊及梳理文章等

Workday的AI模型由平台每年逾6,250億條系統指令支援，而即將推出的其中一項新功能，亦會結合對話式介面及生成式AI，提供對話式AI，幫助用戶以更自然的方式處理資訊及工作，利用生成式AI提供的獨有功能總結資訊、搜集資料、梳理文章脈絡等。

全球首席科技總監Dave Sohigian指，該企擁有龐大的財務及人力資源資料庫，讓AI模型得以持續產生準確、有用及可信的結果。

Developer Copilot助改善開發流程

由於各企業面對著不同的需求和挑戰，為支援其建立在Workday系統中運行的應用程式，用於Workday Extend應用程式開發的人機協作功能「Developer Copilot」，將會借助生成式AI，支援應用程式的開發流程，加快開發財務和人力資源管理應用程式。

Developer Copilot可辨別語境，提供符合開發者需要的內容和搜尋結果，增進他們的技能和改善開發體驗。

撰寫職位介紹更省時

此外，留意到Workday用戶每年建立約3,000萬份職位介紹，平均需時一至兩小時。因此其中一項新功能，將幫助招聘者大幅減少撰寫時間，短短數分鐘便能生成職位介紹，節省文書工作時間，從而投入時間尋找合適的應徵者。

透過利用已儲存在Workday系統的資料，包括職位所需技能、工作地點等，企業可以更快速制定準確的職位介紹內容，以尋找最佳的應徵者。

加快分析及修改合約　確認收入

往往銷售部門負責洽談生意並簽訂合約，財務部門則需確保對方以正確的帳單和收入確認付款給公司。然而，合約可能很冗長，使人容易遺漏重要資訊。Dave Sohigian指出，該功能讓用戶可以在短時間內把已簽署的合約、與Workday Financial Management系統中合約，以及整合的客戶關係管理（CRM）數據作比較；並且將提醒用戶合約的差異之處，提出修正建議，並在完成修正後進行確認。

記者：張寶燕　三藩市直擊

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：

專題影片
【ETech快訊】iPhone 15、iPhone 15 Pro Max新機上手　5大Q&A懶人包
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉　Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能
2023/09/28
【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉　Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能
【Meta Connect 2023】Meta創建AI特殊角色　可獲名廚、時尚專家建議
2023/09/28
【Meta Connect 2023】Meta創建AI特殊角色　可獲名廚、時尚專家建議
【網絡安全】Sony系統遭入侵　黑客團體爭先「領功」
2023/09/28
【網絡安全】Sony系統遭入侵　黑客團體爭先「領功」

你可能感興趣

【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉　Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能
11:41 2023/09/28
【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉　Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能
【Meta Connect 2023】Meta創建AI特殊角色　可獲名廚、時尚專家建議
12:00 2023/09/28
【Meta Connect 2023】Meta創建AI特殊角色　可獲名廚、時尚專家建議
【網絡安全】Sony系統遭入侵　黑客團體爭先「領功」
18:05 2023/09/28
【網絡安全】Sony系統遭入侵　黑客團體爭先「領功」
職位招聘 手機Apps 移動裝置 科技產品 職場文化 人工智能 雲端 職涯規劃 三藩市 智能手機

上一篇文章

【寄生族噩耗】Disney+擬仿效Netflix　打擊密碼共享

下一篇文章

【網絡安全】Sony系統遭入侵　黑客團體爭先「領功」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款