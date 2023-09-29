【券商點睇】建築設備租賃需求上升 宏信建發為成長行業領頭羊

建銀國際發表報告指，宏信建發（09930）的樂觀前景，源於建築設備租賃需求的長期上升趨勢，主要由下游行業對高安全標準、低勞動力及設備維護成本，以及高效率等日益增長的需求推動。

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截至6月底，宏信建發運營約16萬輛高空作業平台，體量為中國最大。2022年佔據30.6%的市場份額。在母公司的支持下，宏信建發享有低成本融資，上半年平均年化借貸成本為4.27%，相對同業具有優勢。

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報告稱，基於2023年市盈率估值為11.5倍，得出公司目標價為4.2元，其估值考慮了當前A/H股平均估值折價，以及宏信建發的高成長屬性，料2023至2024年每股收益複合年增長率高達32%。該行認為，公司的股價催化劑包括強勁的盈利增長和更高的利潤率。

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責任編輯：林衛