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【中秋國慶好去處】新地12個商場送逾1萬套消費券 含$100購物券+$20餐飲券 先到先得（附詳情）

理財智慧 09:30 2023/09/29

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為響應政府「香港夜繽紛」活動，新鴻基地產（00016）推出「新地夜行賞」，集團旗下12個大型商場，將免費派發共 1 3, 000 套購物餐飲消費券，總值超過150萬元，鼓勵市民在晚上八時後繼續「行街」消遣，刺激夜間經濟。


以上12個商場包括a p m、東港城、上水廣場、新都會廣場、新都廣場、M i k i k i、M O K O 新世紀廣場、新城市廣場、大埔超級城、V c ity、形點、元朗廣場。

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【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

溫股知新
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

每套「新地夜行賞」的「夜行消費券」包含面值100元的購物券和20元的餐飲券各一張，ThePoint會員於2023年9月29日至10月2日中秋及國慶雙節期間，每晚6時起，於新地12個商場的顧客服務中心（或指定換領站）可領取一套電子消費券，無需預先消費，先到先得。消費券可於當晚即場使用，不設消費門檻。
 

【夜市活動】一文看清三大維港海濱夜市活動 參與攝影及短片創作比賽  嬴取逾$20萬獎品，詳見【下一頁

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【免費交通】九巴及龍運 國慶日推小童免費乘車　 中秋國慶長假 返深圳玩? 邊境口岸綫加開，詳見【下一頁

新地執行董事郭基泓表示：「新地商場遍佈各區交通樞紐，一直是市民餐飲消費娛樂熱點，而ThePoint是全港最大型的商場綜合會員計劃，集團全力支持政府『搞活』夜間經濟。新地希望透過是次『新地夜行賞』，帶動更多市民晚上外出消費，感受香港晚上的活力和魅力，一同慶祝國慶及中秋假期。」

【夜經濟】星光夜市帶動K11 MUSEA上周人流按周升30% 商場再推三重驚喜禮遇，詳見【下一頁

除了派發消費券外，新地各商場亦推出多項優惠及推廣活動，包括晚上泊車優惠、以優惠價換領電影戲票、市集、表演、美酒佳餚試食、晚間音樂會等。詳情請瀏覽個別商場的Facebook專頁及ThePointApp內之商場頁面。

響應「夜繽紛」太空館也加開夜場 全新兩套立體球幕電影1/10登場 票價24元起，詳見【下一頁

 

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責任編輯：陳詠妍

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