【券商點睇】汽車零部件板塊潛力大 鄭煤機具有新增長點

第一上海報告指，鄭煤機（00564）受惠煤炭機械行業產業升級，以及數字化智能化改造仍在繼續。上半年公司煤炭機械板塊訂貨額和回款比按年分別增長45%和33%，均創下歷史新高。

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汽車零部件方面，鄭煤機子公司亞新科上半年收入按年提升達到25%，新能源車零部件業務收入達到2億元（人民幣，下同），按年增速超過100%；SEG各地區業務銷售實現全面增長，其中印度和北美地區銷售收入增長超過兩位數。該行預計，隨着更多國內外客戶及項目的洽談落地，汽車零部件業務將成為公司業績的新增長點。

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基於煤炭機械的旺盛需求，以及新能源汽車的飛速發展，公司煤機和汽車零部件板塊未來發展空間值得期待。該行分別調整2023至2025年收入預測至354.67億元、385.8億元及421.37億元；調整歸母淨利潤預測至31.3億元、36.88億元和43.66億元，給予目標價11.13港元，對應2024年市盈率為5倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛