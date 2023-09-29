【券商點睇】新能源業績加快增長 中國電力轉型取得重大成效

國信證券指出，中國電力（02380）上半年來自風電板塊收入及淨利潤按年增長63.3%、69.7%，光伏板塊收入及淨利潤按年增25.6%及21.7%，風電、光伏當期利潤合計佔比達87.4%，顯示公司近年來大力轉型發展以風電、光伏為主的清潔能源業務，已取得明顯成效。

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報告又稱，公司水電業務有望明顯改善。上半年來水偏枯，全國水電發電量按年下降22.9%，公司水電業務發電量、收入按年分別下降56.2%、56%，水電成為公司上半年業績的主要拖累。不過，該行預計下半年隨着來水的改善，公司水電業務有望出現量價齊升的格局。

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國信證券預計，至2023年底，公司合併裝機容量將達約45.19GW，其中清潔能源達到34.11GW，清潔能源裝機佔比或將超過75%，預計公司2023至2025年營業收入按年增速為5.8%、15.5%和17.5%；純利按年增速為56.1%、53.6%和30.2%。該行維持「買入」的投資評級，目標價5.5元，對應2024年市盈率為10倍。

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責任編輯：林衛