【數碼轉型】五大趨勢塑造企業資源規劃發展

在如今快速變化的商業環境中，ERP系統已不僅僅是普通業務工具，而是有助企業收集來自各個部門的數據，並進行深入分析，促進部門之間的溝通、合作及作出更明智的決策。此外，隨著彈性工作模式愈來愈普遍，雲端ERP方案更可讓員工隨時隨地都可以保持高效率工作。

為了在瞬息萬變的營商環境中保持領先地位，ERP系統的發展從未停步，並為企業提供發展成更具組織、更高效率和生產力所需的工具。以下是塑造ERP未來發展的五大趨勢：

加強雲端技術應用：企業運用雲端管理已不再是新鮮事。現時，近9成的企業已使用雲端技術，使營運更輕鬆靈活、安全暢順並且能夠因應公司發展規模而快速延展。以往，硬件基建限制了企業的儲存空間和可用的實質資產，而現時藉著雲端服務，我們能夠隨時隨地遙距存取公司資訊，並適應不斷變化的業務需求。

ERP解決方案也逐漸擴展到雲端服務，擺脫了傳統硬件及操作模式的限制。透過雲端ERP，企業既可以享受各種便利，例如應付突然急增的工作量及利用大量數據進行各種分析改善營運方式。同時，企業員工無論身處何地都可以存取系統內的資料及數據而作出即時的決策，使遙距工作更靈活自主。

普及使用物聯網設備：物聯網（Internet of Thing，簡稱IoT）應用的普及有助企業實現精準數據追蹤及營運自動化。IoT設備在整個生產線流程中發揮重要的作用，包括智能儀錶、感應器及其他數據追蹤器等能夠收集大量數據，幫助企業深入了解本身的營運狀況，如資產的耗能、裝配速度、停機時間及運輸資料。預計未來十年內，loT設備數量將增加兩倍，到 2030 年將超過 290 億部設備。

透過ERP系統收集、整合及分析來自各個部門的數據，結合IoT設備，有助企業管理層更全面了解企業的營運情況，並利用所獲得的洞察力來預測維護計劃、減少停機時間並提升產量。

更深入的數據洞察能力：企業每天都會產生大量數據，了解及善用這些數據對於推動企業內部效率的決策者來說十分重要。有愈來愈多企業意識到由數據為基礎決策的好處，決策者可利用關鍵數據分析掌握如何改進營運方式以達至成功，例如改善機器效率、吞吐量、交貨時間、採購物料等。

ERP系統收集龐大的數據，並配備商業智能方案及分析工具，如儀錶板，可把數據以圖像化方式呈現，來提供關鍵的業務指標，協助做出更明智的營運決策。我們最近發布的報告亦反映出，工廠員工目前面臨的最大挑戰是應對原材料價格上漲。 透過利用 ERP 軟件提供的營運洞察能力，企業可以降低生產及經營成本，更有效利用這些原材料，或找到降低其他成本重新調配預算的方法。

注重實現卓越客戶體驗：在現今科技先進的時代，我們已經習慣透過屏幕來使用智能手機、智能電視、自助服務站及其他用戶界面。 為了使ERP軟件更易於使用，現代化的ERP系統提供更大眾熟悉的界面和功能體驗，就像使用一般智能設備上的應用程式或社交媒體一樣容易。這意味著不同部門的員工都可以在同一平台上獲得相同的訊息，從而提高整體營運效率。此外，ERP平台亦讓員工建立適合自己業務的應用程式，涵蓋個人化分析儀錶板及建立定製的工作流程模型等。

促進更緊密團隊協作：工作模式及場所的變化影響著行業發展。即使是規模較小的公司也可能實行遙距工作，並可擴展至在全球多個地點營運業務。因此，企業需要營造連繫員工的環境，並為團隊提供協作工具。

ERP軟件提供營運數據和洞察能力，讓團隊更充分了解營運情況，而內置的社交工具，使不同地點的員工能夠在同一平台上溝通及合作，推動業務發展。企業甚至可以邀請合作夥伴和供應商參與，創建一個緊密聯繫的生態系統。

由此可見，ERP系統已成為推動企業未來發展更重要的部份，讓企業全面掌握營運情況，作出以數據為本的決策，從而由根本提升競爭力，迎接變幻莫測的市場。