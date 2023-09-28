【儲局官員】古爾斯比：美國存三大經濟風險　房屋問題成解決通脹關鍵

美國聯邦政府最快會在周日（10月1日）進入停擺，芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比（Austan Goolsbee）坦言，除政府停擺外，油價高企和美國汽車工人長期罷工的可能性，均有可能對當地經濟前景構成風險。又指房價上升有可能推高市場租金，房屋問題將會是未來幾季通脹能否取得進展的關鍵。

古爾斯比指，經濟前景的風險包括油價、美國汽車工人長期罷工的可能性，以及政府停擺的破壞性，又認為內地經濟放緩也有可能影響美國經濟。但他依然相信聯儲局會將通脹回歸2%目標的目標水平，並且有機會在不經歷衰退的情況下實現目標，亦即經濟軟著陸。

他估計，房地產將是未來幾個季度推動通脹的關鍵，上升的樓價可能推高市場租金，並提醒市場，工資升幅通常落後於物價，故不應使用短期波動來預測通脹。

古爾斯比指，近期數據顯示，通脹放緩而就業崗位沒有減少，與美國過去的模式背道而馳。但坦言若認為要通脹放緩，則不能避免地要透過裁員達到目標，就可能會導致政策失誤，直指無需進一步收緊，經濟也只會溫和放緩。故建議當局不要將政策與歷史關係掛鈎，因這種關係在當前經濟中可能站不住腳。

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編輯：葉志偉