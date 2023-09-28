  • 29°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 23:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】古爾斯比：美國存三大經濟風險　房屋問題成解決通脹關鍵

股市 22:51 2023/09/28

分享：

分享：

美國聯邦政府最快會在周日（10月1日）進入停擺，芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比（Austan Goolsbee）坦言，除政府停擺外，油價高企和美國汽車工人長期罷工的可能性，均有可能對當地經濟前景構成風險。又指房價上升有可能推高市場租金，房屋問題將會是未來幾季通脹能否取得進展的關鍵。

古爾斯比指，經濟前景的風險包括油價、美國汽車工人長期罷工的可能性，以及政府停擺的破壞性，又認為內地經濟放緩也有可能影響美國經濟。但他依然相信聯儲局會將通脹回歸2%目標的目標水平，並且有機會在不經歷衰退的情況下實現目標，亦即經濟軟著陸。

他估計，房地產將是未來幾個季度推動通脹的關鍵，上升的樓價可能推高市場租金，並提醒市場，工資升幅通常落後於物價，故不應使用短期波動來預測通脹。

古爾斯比指，近期數據顯示，通脹放緩而就業崗位沒有減少，與美國過去的模式背道而馳。但坦言若認為要通脹放緩，則不能避免地要透過裁員達到目標，就可能會導致政策失誤，直指無需進一步收緊，經濟也只會溫和放緩。故建議當局不要將政策與歷史關係掛鈎，因這種關係在當前經濟中可能站不住腳。 

相關文章：

【分析】凱基亞洲睇恒指第四季見19600點　最看好那5隻股份？

【美國制裁】美國財政部制裁7個實體　包括1香港公司、1香港居民　涉協助伊朗採購無人機零件

編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 美國 停擺 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】美國政府停擺倒數3天　美債息衝4.7厘　道指升72點　納指升0.2%（不斷更新）

下一篇文章

傅振煌博士當選為新任ACCA香港分會會長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款