  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 10:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】善用託管式偵測及回應　解決方案告別企業數據外洩危機

科技 09:00 2023/10/03

分享：

分享：

近日，本港有機構發現其電腦系統遭黑客組織Trigona 入侵，並成功盜取逾400GB 的數據，包括：個人姓名、電話號碼、求職者資料及信用咭資料等。其後，黑客更勒索該機構近235 萬港元贖金，由於機構未有繳付贖金，最終Trigona 於暗網對外公開相關數據，並於社會各界引起軒然大波。

在數據主導的時代，各大機構皆需謹慎處理日常業務所收集到的數據，並需制定適切的企業數據處理機制，方能妥善保護員工和客戶的個人資料，包括：姓名、地址、電話號碼及信用卡等資料。

根據香港個人資料私隱專員公署的調查，現時大部分的網上社交平台將於不同途徑向用戶收集高達19種的用戶資料。作為社交媒體的用家之一，你是否完全了解自己曾向社交平台提供什麼資料？同樣地，各大機構又是否確切理解客戶的個人私隱權，並承擔保護其資料的責任？

不少不法之徒一直對機構所管理的個人資料虎視眈眈，並不時鎖定他們的安全漏洞，以盗取相關資料作網絡犯罪之用。以今年年初香港銀行學會的資料外洩事故為例，有調查發現多達13,000 位學會成員及100,000 位非學會成員的個人資料遭外洩及入侵，可見資料外洩事故的影響範圍極廣泛。

為了進一步打擊數據洩露事故，今年香港警方與國際刑警聯手打擊合共563個含特洛伊木馬病毒（Trojan Horse Virus）的偽冒手機應用程式，企圖冒充信譽良好的機構或應用程式，包括：銀行、金融機構、多媒體播放器和約會應用程式等，以竊取用戶個人資料為目標，並將之出售予其他不法之徒或用於違法行為。

為了確保本地法律能保障個人資料，香港早於1995 年通過《個人資料（私隱）條例》，並作為亞洲區内最早全面保障個人資料私隱的法例之一。對企業及各大規模的機構而言，他們應嚴格遵守條例，以保障員工及顧客的個人資料和權益。

同時，作為一間有規模且可靠的企業，他們亦有責任掌握所在地區的私隱資料保護守則，並積極保護並主動地客戶和員工的個人資料，以遵守日常營運的守則。透過要求企業全面遵守相關條例，企業可藉此與客戶建立信任，而香港政府亦能鞏固作為國際貿易中心的地位，以維持香港在世界舞台上的獨特優勢。

雖然大眾都理解到於網上分享個人資料的風險，但亦難以完全不採用各種方便的數碼服務。為了吸引更多用戶轉用網上服務，現時許多企業皆投放更多時間和資源於建立内部私隱守則，從而建立用戶信任且提升品牌譽。

根據現行的規定，企業需投放資源以增強系統於處理個人私隱的技術（PETs），而Sophos 作為網絡安全服務供應商，一直致力為不同規模的企業提供最先進的網絡安全解決方案，以確保其客戶個人資料的安全。

為了協助企業提升妥善處理其客戶資料，我們將有以下六項建議：

1. 加快採用具深度學習（Deep Learning）及入侵檢測效能的網絡安全技術，務求及早發現網絡攻擊，並減少黑客攻擊主要系統和數碼生態系統，以及盗取敏感數據。
2. 提升企業網絡安全系統的偵測能力，加快洞悉高風險的網絡安全活動，並於對企業的網絡構成嚴重威脅前即時阻止。
3. 為了阻止敏感的個人資料外洩，企業應為員工設立絕對存取權限，以增強數據保護的成效。
4. 加密所有電子郵件、附件中的個人身份信息（PII）和其他機密內容，以防止意外和惡意數據洩露的風險。
5. 採用具「自動雲端配置設定」分析的安全解決方案，以確保現有的技術符合規格和最佳安全標準，避免分散企業的資源。
6. 當企業系統受網絡攻擊時，自動化的動態防火牆規

步入全面數據化的新時代，不論是何等規模的企業和機構，「數據安全」於企業管治策略上扮演著不可或缺的重要角色。為了提升品牌的公信力和保護不同持份者的個人私隱，企業應立即以行動解決潛在的危機，並通過採用合適的企業網絡安全解決方案，為品牌築起能針對現今進階網絡攻擊的「最強後盾 」，以確保數據能用得其所且發揮其價值。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Sandra Lee Sophos 董事總經理（大中華地區、東南亞地區及韓國

貿易 金融 網上購物 網絡保安 數碼轉型 科技產品 雲端 社交平台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款