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【周末好去處】Sttoke進駐海港城　夥藝術家Mickco Chan推限量杯　誘咖啡愛好者

商業 08:30 2023/09/29

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愈來愈多港人喜愛喝咖啡，為相關產品帶來商機。精品咖啡杯品牌Sttoke首間香港POP-UP概念店由9月20日至11月30日進駐海港城。

Sttoke和本地知名藝術家Mickco Chan攜手合作推出極限量Sttoke精品咖啡杯，以及專屬配件，POP-UP概念店內亦有精品烘豆咖啡品牌Urban Coffee Roaster 的咖啡師調配手沖咖啡。

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Sttoke在2018年推出第一個不碎陶瓷咖啡杯，其設計理念源自墨爾本。Sttoke的設計由專利不碎陶瓷技術製成，而且每個杯都擁有雙層冷熱保温能力。其獨特手握的設計使手感流暢，專利不碎陶瓷技術同時保持最佳飲品溫度，達到保熱3小時、保冷6小時的效果。Sttoke杯只有249克（12安士），配有矽膠防滑底座和雙重鎖漏蓋設計做到100%防漏，方便您在外出時使用。

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Sttoke以對咖啡為核心設計，內部採用耐用、易清潔的德國設計GREBLON白色陶瓷塗層，咖啡美麗色澤清晰可見。這款輕巧的陶瓷塗層優於塑料和金屬杯子，提供了瓷器般的體驗，確保最後一口的味道和第一口一樣美味。


海港城POP-UP概念店資料
日期：2023年9月20日至11月30日
營業時間：11am – 9pm
地點：香港尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場2樓2128號

編輯：梁巧恩

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