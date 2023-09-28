【中秋活動】華泰國際中秋節正日請全港市民免費搭電車 部分路線延長服務時間至翌日凌晨一時

繼成功舉辦兩屆「叮叮樂」全港市民免費乘車日活動後，華泰國際金融控股將於今年中秋節（周五；9月29日）舉辦第三屆「叮叮樂」全港市民免費乘車日活動，邀請全港市民於中秋節當日無限次免費乘搭電車遊港島，共享中秋團圓喜悅。

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華泰國際一直堅持植根香港，服務香港，自 2021 年起，更每年於中秋節舉辦「叮叮樂」全港市民免費乘車日活動，迄今已邁入第三屆。本次活動更特設燈籠工作坊，邀請兒童及家長代表於電車上進行燈籠畫作，創作專屬的「叮叮樂」燈籠，增進親子交流，共建關愛共融的幸福香港。



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本屆「叮叮樂」全港市民免費乘車日，華泰國際打造了漲樂全球通、華泰貨幣市場基金以及窩輪產品共 3 款電車廣告車身設計和車站廣告以作宣傳，免費乘車日活動於今年中秋節當晚，部分電車路線更會延長服務時間至翌日凌晨一時。

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責任編輯：陳詠妍