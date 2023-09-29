【人手不足】近7成日中小企稱人手不足　自2015年來最嚴峻

疫情後不少國家都面臨人手不足問題，其中就包括日本。研究機構日本商工會議所日前公布最新數據，7月至8月對全國中小企業進行的調查顯示，68.0%企業回答有人手短缺的問題，是自2015年的相同調查以來的最高水平。

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企業從疫情復常後，增加了人手需求，但日本出生率不足和人口老化的雙重打擊下，企業正面臨招聘困難，勞動力短缺情況正在加劇。該調查訪問了3,120家中小企業，68%回應有人手短缺，更有64.1%表示其業務連續性和營運正因人手不足問題而受到「非常嚴重」或「嚴重」影響。規模較小的公司的比例更高，員工人數為5人或以下的公司就達到75.9%。

勞動力短缺比例最高的是護理業達86.0%，其次是建築業（82.3%）、住宿/餐飲業（79.4%），所有產業都超過50%。調查指勞動力短缺在所有行業都普遍存在，但更大問題是各種提高生產力的措施均沒有取得進展。儘管72.5%中小企業透過加薪來保障人力資源，但只有不到20%中小企表示正在推行彈性工作時間、遠距辦公等多元化、靈活的工作方式。



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責任編輯：李智賢

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