  • 31°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人手不足】近7成日中小企稱人手不足　自2015年來最嚴峻

商業 11:00 2023/09/29

分享：

分享：

疫情後不少國家都面臨人手不足問題，其中就包括日本。研究機構日本商工會議所日前公布最新數據，7月至8月對全國中小企業進行的調查顯示，68.0%企業回答有人手短缺的問題，是自2015年的相同調查以來的最高水平。

【香港復甦】復甦受限美元及加息　廠商會預測香港今年經濟增長4%

企業從疫情復常後，增加了人手需求，但日本出生率不足和人口老化的雙重打擊下，企業正面臨招聘困難，勞動力短缺情況正在加劇。該調查訪問了3,120家中小企業，68%回應有人手短缺，更有64.1%表示其業務連續性和營運正因人手不足問題而受到「非常嚴重」或「嚴重」影響。規模較小的公司的比例更高，員工人數為5人或以下的公司就達到75.9%。

勞動力短缺比例最高的是護理業達86.0%，其次是建築業（82.3%）、住宿/餐飲業（79.4%），所有產業都超過50%。調查指勞動力短缺在所有行業都普遍存在，但更大問題是各種提高生產力的措施均沒有取得進展。儘管72.5%中小企業透過加薪來保障人力資源，但只有不到20%中小企表示正在推行彈性工作時間、遠距辦公等多元化、靈活的工作方式。
 

【旅遊秘訣】坐飛機去旅行壓力比做家務更大？　Expedia公開訂機票最佳時機

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】Rakuten Travel把握港人報復式遊日機遇 鄉郊住宿+地道體驗
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新城市廣場　兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園10月1日開幕
2023/09/27
新城市廣場　兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園10月1日開幕
【夜經濟】朗豪坊「唱」遊中秋　每晚8點後雙倍送上連串優惠
2023/09/28
【夜經濟】朗豪坊「唱」遊中秋　每晚8點後雙倍送上連串優惠
【夜經濟】深圳商場疫後展新顏　港整合傳統優勢更有吸引力
2023/09/28
【夜經濟】深圳商場疫後展新顏　港整合傳統優勢更有吸引力
【香港出口】貿發局第三季出口指數按季跌7.3點　范婉兒料今年香港出口下跌
2023/09/27
【香港出口】貿發局第三季出口指數按季跌7.3點　范婉兒料今年香港出口下跌

你可能感興趣

新城市廣場　兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園10月1日開幕
21:12 2023/09/27
新城市廣場　兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園10月1日開幕
【夜經濟】朗豪坊「唱」遊中秋　每晚8點後雙倍送上連串優惠
13:00 2023/09/28
【夜經濟】朗豪坊「唱」遊中秋　每晚8點後雙倍送上連串優惠
【夜經濟】深圳商場疫後展新顏　港整合傳統優勢更有吸引力
11:00 2023/09/28
【夜經濟】深圳商場疫後展新顏　港整合傳統優勢更有吸引力
就業 職位招聘 彈性工作 疫情 人力資源 日本 人口
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款