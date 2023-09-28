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東莞嘉譽灣夥中原來港銷售　三房入場價港幣250萬起

股樓投資 21:58 2023/09/28

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嘉華國際旗下東莞住宅項目嘉譽灣，夥中原地產為港人提供雙重置業優惠。嘉華國際 (廣州及東莞) 市場及銷售助理總經理彭程表示，項目預留約100伙單位予香港買家，全數單位精裝交付。計算相關折扣後，三房入場價約233萬人民幣 ，折合約港幣250萬元，而四房入場價約352萬人民幣 ，折合約港幣250萬元。

項目夥同中原地產推置業優惠，經中原地產購買指定項目單位之買家，可獲贈樓價8%折扣回贈，另首十套單位買家額外贈送價值人民幣88,800禮物包，名額10個，總值最高逾港幣43萬元。

中原地產代理(海外)營業菫事許大衛分析，東莞GDP過萬億元，常住人口過千萬人，為繼深圳及廣州後第三個「雙萬」城市。且中原大灣區指數於今年首半年升5.5%，在9+2城市中，就以東莞錄最大升幅，達26.5%，樓市前景可期。他續指，東莞租務以本地人為主，而鐵路沿線項目比較能吸引租客。

 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
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撰文 : 蔡子俊

大灣區 東莞 中原地產 嘉華國際（00173） 嘉華 一手市場

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