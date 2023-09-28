啟德海灣第1期最快10月推　嘉華温偉明：按市民負擔能力定價　望能「撻起」市場

由嘉華國際（00173）、會德豐地產有限公司及中國海外（00688）合作、位於啟德跑道區的啟德海灣，項目第一期有望於10月上載樓書，提供1,017伙單位，涵蓋一房至三房，以兩房戶型佔逾一半，另設特色戶。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明透露，會按照樓盤質素定價，並盡量貼近市價，會視乎市民的負擔能力釐定，而非純粹參考項目成本，就該盤的地價而言，相信成本壓力不大。對於啟德海灣早於年初命名，拖到10月才正式推盤，溫偉明回應指，當時觀察到市場復甦速度較預期慢，而近月見租務市場暢旺，投資者有重臨的傾向，就覺得是推盤好時機，相信該盤能協助「撻起」新盤市場。

近日市場預期政府將「減辣」，溫偉明認為，現時的「辣招」都有不同程度的調整空間，其中外地人入市時需支付的買家印花稅，現時採取先支付後退回的制度，會窒礙該類人士的置業需求，而從價印花稅就可放寬至第2個或第3個物業才收取，以重新提高市民於本地投資的意欲。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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