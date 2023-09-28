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【螞蟻消金】重慶螞蟻消費金融增資45億　半年賺4億

股市 20:10 2023/09/28

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重慶螞蟻消費金融再度增資，註冊資本由185億元（人民幣，下同）增加45億元，到達230億元，螞蟻集團注資22.5億元，持股維持50%；舜宇光學 （02382） 注資2.7億元，持股6%，為第三大股東。重慶渝富注資9.3億元，持股4%。其他認購人亦注資共10.5億元。

通告顯示，重慶螞蟻消費金融可經營（1）發放個人消費貸款；（2）接受股東境內子公司及境內股東的存款；（3）向境內金融機構借款；（4）經批准發行金融債券； （5）境內同業拆借；（6）與消費金融相關的諮詢、代理業務；（7）代理銷售與消費貸款相關的保險產品；（8）固定收益類證券投資業務；（9）中國銀行保險監督管理委員會批准的其他業務。

截至6月底止半年，重慶螞蟻消費金融除稅前淨利5.23億元，稅後淨利4.45億元，資產淨值187.21億元。

舜宇光學指出，由於擁有超過200億港元閒置現金，認購有有助積極探索視覺感知在AIoT領域的應用場景，人臉識別和活體檢測等光學相關產品的合作機會，以及長遠戰略意義，與長期投資相對較好的財務回報。

記者：譚志偉

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