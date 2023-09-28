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【香港復甦】復甦受限美元及加息　廠商會預測香港今年經濟增長4%

商業 19:43 2023/09/28

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今日舉行的香港中華廠商聯合會年度會員大會上，會長史立德表示香港經濟呈「外冷內溫」格局，出口貿易前景雖然未言樂觀，但內需可穩定香港經濟，預計2023年香港的GDP實際增長率或只有4%，他亦預測2024年本港仍可錄得3.5%左右的溫和增長。

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史立德認為，下半年香港經濟增速會加快，預計在2024年會持續溫和增長。在全球經濟增長放缓下，不利香港轉口貿易，史立德預期今年的貨物出口難有好轉。他指本地企業的海外訂單沒有明顯增加，在美元強勢兼加息下，歐美市場需求疲弱，勢將影響出口。但因去年基數較低，預期未來幾個月的出口按年跌幅會繼續收窄，年底更有望止跌回升。

內需方面，他指上半年訪港遊客數字恢復至疫前4成，市道好轉下帶動本地私人消費開支增長逾10%。在失業率低、旅業復蘇的正面影響下，再配合政府「香港夜繽紛」等措施，他預期可帶動零售和旅遊相關行業進一步增長。只是北上消費風氣或令香港「消費淨外流」，加上資金成本隨著息口上升至近年高位，股市和物業市場表現疲弱，或會壓抑市民的消費和投資意慾。

促政府加入更多貿易協定

廠商會副會長盧金榮則促請政府盡快加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），會方亦希望國家支持香港加入更多區域性的自由貿易協定，認為這些協定均有利本港未來出口的發展。同時他亦指出，會方一直向特區政府爭取，制定香港工業發展的藍圖，並建議學研界可派人員到企業做科技的外展，從而了解商界實際需要什麼技術，他亦建議政府重構工業人才儲備，讓業界有充足的人才支持發展。

新城市廣場　兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園10月1日開幕

本報記者：李智賢

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