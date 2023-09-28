【分析】美團跌幅勁　最大不安因素成真？

美團 （03690） 跌3%，成交達50億元，市場關注創始人王興旗下基金會減持，不過，其實套現不足300萬元，不足以撼動市場；投資界應該最憂慮的，是南非大股東Nasper旗下的互聯網投資旗艦Prosus何時減持。

在騰訊 （00700） 去年實物分派美團作為中期股息後，Prosus於今年3月底收到約2.58億股美團，估計悉數將股份放入御用券商高盛，市場原預期Prosus當時已會減持，不過，該批4.4%股份其後卻原封不動。

直至上周，Nasper及Prosus更換CEO，同時亦完成取消交叉持股，以及繼續回購計劃，據周二公布，每周平均斥資逾億歐元，港紙強勢，相當於每周需要逾8億港元現金。

美團近日的高盛倉位，出現連日減持迹象，日均金額約1億元。新人事新作風，上周新CEO表示會繼續減持騰訊以獲得現金，不過，南非大股東同時手上持有騰訊及實物派出的美團，兩隻股秤一秤，或會先沽出美團，總之，近期要勤力睇實美團的高盛倉位，在大戶未公布前，或可察覺端倪。

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記者：譚志偉