  • 30°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】美團跌幅勁　最大不安因素成真？

股市 19:05 2023/09/28

分享：

分享：

美團 （03690） 跌3%，成交達50億元，市場關注創始人王興旗下基金會減持，不過，其實套現不足300萬元，不足以撼動市場；投資界應該最憂慮的，是南非大股東Nasper旗下的互聯網投資旗艦Prosus何時減持。

在騰訊 （00700） 去年實物分派美團作為中期股息後，Prosus於今年3月底收到約2.58億股美團，估計悉數將股份放入御用券商高盛，市場原預期Prosus當時已會減持，不過，該批4.4%股份其後卻原封不動。

直至上周，Nasper及Prosus更換CEO，同時亦完成取消交叉持股，以及繼續回購計劃，據周二公布，每周平均斥資逾億歐元，港紙強勢，相當於每周需要逾8億港元現金。

美團近日的高盛倉位，出現連日減持迹象，日均金額約1億元。新人事新作風，上周新CEO表示會繼續減持騰訊以獲得現金，不過，南非大股東同時手上持有騰訊及實物派出的美團，兩隻股秤一秤，或會先沽出美團，總之，近期要勤力睇實美團的高盛倉位，在大戶未公布前，或可察覺端倪。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

【分析】為何騰訊收Day Low？

【美團倉位】美團跌逾2%　騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增

【騰訊派美團】美團7.07億股存入CCASS、1/3流入散戶行　騰訊大股東Naspers料暫未行動

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

最新專欄文章 更多

【分析】陳茂波很忙　股樓印花稅都想減　對港影響有幾大？
2023/09/27
【分析】陳茂波很忙　股樓印花稅都想減　對港影響有幾大？
【分析】許家印傳被監視居住　恒大捱到幾耐？
2023/09/27
【分析】許家印傳被監視居住　恒大捱到幾耐？
【分析】造市案涉嫌股份成功納入指數　選股機制沒有問題嗎？
2023/09/26
【分析】造市案涉嫌股份成功納入指數　選股機制沒有問題嗎？
【分析】債務上限已過關　為何美國政府仍要關門？
2023/09/26
【分析】債務上限已過關　為何美國政府仍要關門？
【分析】星光夜繽紛燒賣20蚊4粒　對港股有何啟示？
2023/09/24
【分析】星光夜繽紛燒賣20蚊4粒　對港股有何啟示？
港股 南非 減持 個股分析 美團－W（03690） 騰訊控股（00700）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】聯邦政府停擺大限迫近　美債息升至4.65厘　道指期貨升42點、納指期貨跌15點（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水假期前吸資逾41億　買美團工行騰訊沽中石油中移動　恒指夜期升60點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款