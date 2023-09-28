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【分析】凱基亞洲睇恒指第四季見19600點　最看好那5隻股份？

股市 18:52 2023/09/28

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中港股市第三季未見顯著起色，港股本周更再度創年內新低。凱基亞洲對大市前景仍有信心，指房地產債務問題雖然引發市場對於後市的悲觀情緒，但中央正加快推出針對不同行業的提振政策，料第四季可以反映於經濟數據之上，故預期恒指今年目標價上限為19600點，並揀選了第四季五大股份。

該行指，展望後續具針對性政策持續出台，政策效果料於第四季末段才可反映於經濟數據之上。該行在年中時曾預估市盈率為 10.6 倍，惟最近港股回落拖低市盈率，考慮到歷史按季較少出現如此之大的反彈幅度，故使用的預估市盈率需作調整，故向下調低恒指年末的市盈率為 9.3 倍。

凱基亞洲預估恒指年末目標價上限為19,600點。若果中央針對刺激房地產的政策「組合拳」沒法為樓市轉勢，投資氣氛低迷下市盈率或會跌至約8倍，對應的恒指下限為16,800點。該行第四季有5大選股，包括中國移動 （00941） 、快手 （01024） 、百度 （09888） 、滙豐控股 （00005） ，攜程 （09961）

外圍方面，該行相信第四季環球經濟將維持穩健增長，通脹有望進一步回落，惟核心通脹的回落速度或較早前預期緩慢，如美國勞動市場及通脹放緩， 將有助避免聯儲局再加息。

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編輯：葉志偉

港股 百度集團—SW（09888） 經濟 目標價 市盈率 恒生指數 通脹 中國 美國聯儲局 滙豐控股（00005）
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