【夜經濟】信和與 AlipayHK合作 旗下8商場大派優惠券 過百萬夜消費現金券

為配合政府的「香港夜繽紛」活動，香港的各大商場均紛紛推出夜間消費優惠，不少商場都積極搶人流。AlipayHK與信和集團（0083）聯合公布合作，信和跨商場獎賞計劃將成為全港首個加盟AlipayHK積分獎賞的商場會員計劃，旗下停車場及物業管理費亦陸續支援AlipayHK付款。

開通小程式 同時賺取3個積分

即日起信和集團的跨商場獎賞計劃S⁺ REWARDS加入AlipayHK積分獎賞，將成為全港首個大型商場會員計劃加盟AlipayHK積分獎賞。S⁺ REWARDS及AlipayHK用戶在信和集團旗下9大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心及帝國中心、黄金海岸商場、藍灣商場、信和廣場及朗壹廣場；以及6個物業，包括金馬倫廣場、亞太中心、爵寓、信和財務大廈、The Hennessy及荷李活商業中心，於指定商戶使用AlipayHK消費後，只需開通AlipayHK內S⁺ REWARDS小程式，無須上傳消費單據，即可同時賺取S⁺ REWARDS點數、AlipayHK的A. Point及指定信用卡積分，一次賺三重積分並可即時使用。即日起至11月15日，用戶在AlipayHK內S⁺ REWARDS小程式註冊或綁定S⁺ REWARDS會員帳戶 ，即可領取港幣10元現金券，消費更可享雙倍S⁺ REWARDS獎賞點數。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，將來會將此運作模式複製至其他商場，簡化相關程序，方便消費者。她透露，年底內將與數間大型百貨公司完成討論並展開合作。對於香港夜經濟的情況，她預期消費力在長期會有所上升。人流是互動的，港人或上深圳消費，同時內地人亦會來港消費。她認為，開關後，市場氣氛利好都有助市道回復。



螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，他團計劃將這種運作模式擴展至其他商場，以簡化相關程序，提供更方便的消費體驗給消費者。她透露，他們已經展開與數間大型百貨公司的討論，並計劃在年底前與他們合作。對於香港的夜經濟情況，她預計長假期開始，消費力會有所上升。人流是雙向的，香港人可能前往深圳消費，同時內地人也會來香港消費，她認為，隨著市場重新開放，積極的市場氛圍將有助於市場的恢復。

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撰文：陳玉蓮