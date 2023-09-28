【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】最速馬拉松賽道配上好天氣 柏林馬拉松誕下多個紀錄

被譽為最速賽道的柏林馬拉松於星期日舉行，來自肯雅的Eluid Kipchoge以大熱姿態勝出，最後十公里更一人遙遙領放，以2小時2分42秒衝線，雖然未能再刷新紀錄，但已是首位第五次勝出柏林馬拉松賽事的跑手，前無古人。女子組亦十分誇張，埃塞俄比亞Tigist Assefa以2小時11分53秒，大破女子馬拉松世界紀錄逾兩分鐘。

▲ 柏林馬拉松賽道平坦，被譽為最速的馬拉松賽道。（圖片來源：Berlin Marathon facebook專頁）

Kipchoge承認賽前希望能夠打破世界紀錄，但情況發展不如預期，就當汲取經驗。”Every race is a learning lesson.”

▲ Eluid Kipchoge每次比賽都是全場焦點。（圖片來源：Berlin Marathon facebook專頁）

Tigist Assefa以往專攻800m比賽，到去年三月才跑其首個初馬，隨即在去年柏林馬拉松掄元並創下場地紀錄，今年更進一步大破世界紀錄！Assefa指今次的成績是過去一年努力的成果，有想過會破世界紀錄，但沒有想過會破那麼多。

▲ Tigist Assefa成為首位2小時12分內完成全馬的女跑手。（圖片來源：Berlin Marathon facebook專頁）

香港幾位馬拉松選手亦表現十分出色，上月世大運半馬團體賽鬧出退隊風波的黃尹雋未有受事件影響，以2小時16分22秒驚人時間跑畢柏林馬，以第47名完成今次賽事，較其今年4月所創的香港紀錄快近3分鐘。張耀樑及葉雅傑亦創出他們的馬拉松PB，時間分別為2小時23分27秒及2小時28分41秒。

▲ 黃尹雋再次大破全馬香港紀錄。（圖片來源：黃尹雋 facebook專頁）

黃尹雋今次比賽分段時間亦十分厲害，頭10公里只用了30分41秒，去到半馬時亦僅為1小時5分56秒，而他本人的半馬比賽紀錄時間為1小時4分30秒。黃尹雋坦言今次比賽的確比過往準備充足，分別在雲南及法國Font-Romeu高海拔地方進行共70日的訓練，跑量亦比以往多，但練習練得多不等於比賽一定會有好成績，所以即使未達到自己最大的目標，但每次能夠PB已經知足。

▲ 黃尹雋柏林馬拉松的分段時間。

影星林海峰今次的表現亦備受大眾關注，奈何敵不過抽筋而未能做出好時間，最終以4小時2分17秒完成，是其六大滿貫馬拉松賽事的第四個獎牌，只差波士頓及芝加哥兩站而已。

▲ 林海峰勉勵自己：「今次能夠完成已經好好，下次就要好好完成！」（圖片來源：林海峰 facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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