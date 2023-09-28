【旅遊攻略】Expedia公布「2024 年航空旅遊秘訣」揭曉最佳機票預訂和出發日期

不少港人都有外遊的習慣，近至台灣、日本，遠至歐美，然而相信大家都曾在計劃旅遊的階段體驗過因預訂時機、最佳出發、酒店格價而導致的焦慮情緒，甚至因而對旅遊產生壓力，Expedia今日發布「2024 年航空旅遊秘訣」年度報告，報告以問卷形式訪問了1,000位香港旅客，結果發現每4位香港旅客就有近1位（24%） 認為航空旅遊的壓力大，比處理家中大小事務（22%）和找話題閒聊（11%）還要吃力， 14%旅客認為要找到至抵機票優惠尤其令人煩擾。四分之一（25%） 受訪者甚至會在預訂後再次搜尋機票價格，看看自己的機票是否有買貴了。

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對此，「2024 年航空旅遊秘訣」年度報告亦就機票預訂時機、以至最佳出發日期等提供最新貼士，幫助旅客節省時間及旅費。

預訂時機

在星期日而非最昂貴的星期五預訂國際航班機票，平均可節省 14%數據顯示

機票平均價格於出發前2至5個月最高，於出發前8至28日內預訂的旅客比提早2至5個月預訂平均節省21%。但平衡供應情況、選擇和優惠，建議提早5.5至6個月預訂。

最佳出發時間

周四出發平均可節省16%，避免周日出發，因為這是機票平均價格最高的出發日子。

慳錢工具及貼士

Expedia手機程式的價格追蹤功能，會在機票價格有變時通知旅客，以助決定合適預訂時機。

Expedia一站式提供各類可自訂的套票行程，包括機票和住宿，讓旅客在預訂多個旅遊項目時節省得更多。即使分開多次預訂，旅客都可以將行程集中一處，旅程資料一目了然。

最新香港航空旅遊趨勢

預定短途航班已恢復至2019年的54%，而長途航班數目則恢復至44%；經濟客艙平均機票價格較2022年回落，下跌46%。

台北、東京和大阪是香港旅客最熱門的航班目的地。

根據香港航班需求數據，日本大阪是按年增長速度最快的目的地。

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Expedia Group 品牌公共關係部主管Melanie Fish表示：「旅遊是一件樂事，不應該有任何壓力。還好很多旅遊壓力的根源現在已逐漸得到改善，航空服務及供應更穩定，而 Expedia 亦不斷推出各種新的工具，例如價格追蹤等，讓整個預訂和飛行旅程更順利。」

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撰文：鄭日棱