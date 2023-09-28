▲ 【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：若日圓失守150、兌港元約5.2算 日本政府或再入市干預

日圓持續弱勢，有「日圓先生」之稱的日本前財務省官員榊原英資表示，若日圓兌每美元再跌穿150水平，即每百日圓兌港元約見5.2算，日本政府可能會再次介入外匯市場，因日本官員可能會擔心日圓會進一步貶值至155。日圓兌每美元於149左右徘徊，每百日圓兌港元約報5.23元。

「無論其他人怎樣說，150水平相當重要，若日圓跌穿150，或會引發政府進行干預。」

若日圓貶至155 日本政府將感擔憂

榊原英資稱，無法說出日本政府何時會進行干預，這要取決於當時情況，但假若日圓貶至155左右水平，相信日本政府會開始感到擔憂。

他認為，日本政府試圖在等待美國聯儲改變政策方向的同時，在不干預日圓走勢的情況下，度過日圓疲軟的局面。市場預期，隨美國利率會在高位徘徊更長時間，日圓將繼續走弱。

即使日本財務省官員一再「出口術」警告，若日圓快速貶值，當局將不排除任何選項，但市場參與者正在測試日圓貶值的幅度。

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編輯：陳韻妍