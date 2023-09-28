  • 30°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：若日圓失守150、兌港元約5.2算　日本政府或再入市干預　

宏觀解讀 18:10 2023/09/28

分享：

分享：

【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：若日圓失守150、兌港元約5.2算　日本政府或再入市干預　

日圓持續弱勢，有「日圓先生」之稱的日本前財務省官員榊原英資表示，若日圓兌每美元再跌穿150水平，即每百日圓兌港元約見5.2算，日本政府可能會再次介入外匯市場，因日本官員可能會擔心日圓會進一步貶值至155。日圓兌每美元於149左右徘徊，每百日圓兌港元約報5.23元。 

「無論其他人怎樣說，150水平相當重要，若日圓跌穿150，或會引發政府進行干預。」

若日圓貶至155　日本政府將感擔憂

榊原英資稱，無法說出日本政府何時會進行干預，這要取決於當時情況，但假若日圓貶至155左右水平，相信日本政府會開始感到擔憂。

他認為，日本政府試圖在等待美國聯儲改變政策方向的同時，在不干預日圓走勢的情況下，度過日圓疲軟的局面。市場預期，隨美國利率會在高位徘徊更長時間，日圓將繼續走弱。

即使日本財務省官員一再「出口術」警告，若日圓快速貶值，當局將不排除任何選項，但市場參與者正在測試日圓貶值的幅度。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】許家印傳被監視居住　恒大結局將近？

相關文章：【日圓走勢】植田和男：日本央行必要時將毫不猶豫地加碼寬鬆措施　日圓續走弱、兌港元跌至「5.25算」

相關文章：【日圓走勢】耶倫︰日本若為緩和滙率波動而干預滙市　做法是可以理解

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
日圓 外滙 日本
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【跨境理財通】理財通公布5大改良方向　券商可參與、港證監循4方向設准入條件

下一篇文章

【港股收市】銀娛挫逾半成、金沙跌4%　美團跌3%　兩桶油逆市升、恒指期結日跌238點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款