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【港元定存】虛銀突推7天港元定存10厘快閃息速賺1900元 點解賺息較13.8厘多
今天(9月28日)有7間銀行調整港元定期存款息，當中6加1減。先說加息者，包括3間虛擬銀行續燒錢谷客，分別為：富融(Fusion Bank)新推7天享10厘，名為「外幣兌換激賞加息優惠」，須先以美元兌換港元，門檻10元起，以存款100萬元計，每天賺息約273元利息，7天合共約1,900元；優惠至10月10日。另有7天美元享10.8厘選擇，以100萬美元計，賺息約2,100美元。
■4個月為新戰場鬥搶跨年錢 眾安新設3.56厘 PA0B加至4.8厘
虛銀眾安(ZA Bank)蟄伏多時，新增4個月3.65厘；平安壹賬通(PAOB)一周兩連加，累升4個月0.8厘、新息率至4.8厘；建行亞洲提高1個月及3個月0.1厘至4.8厘；交銀香港微升3個月0.05厘至4.3厘。創興勁加3個月0.6厘至4.7厘。
反觀，大眾銀行減短存，調低兩個月0.2厘至1.4厘。
■綠債今截數凍資逾百億 拆息轉升
1個月拆息由跌轉升，現為5.39厘，市料除了受季結及長假因素影響外，且因發行額150億元的綠債(新上市編號：04273)今天截止，凍資逾百億元及至10月10日才解凍。
此外，9月已屆尾聲，不少超高息開始倒數，例如：東亞(00023)兩個月年息4.8厘、中銀香港(02388)1個月迎新賞4.8厘、以及渣打香港(02888)7天享10厘等，齊於本周六(30日)到期等。
■9月倒數 花旗及工銀亞洲等超高息最後召集
比拼期間限定快閃賺息王：
|銀行
|年息（厘）
|存期
|起存額（元)
|備註
|建行亞洲
|13.8
|7天
|50萬
|賺息1,323元，9月底截止
|恒生
|10.9
|7天
|上限200萬
|賺息約4,100元，9月底到期
|星展
|10.0
|7天
|上限500萬
|賺息9,589元，至9月底
|工銀亞洲
|3.5
|38天
|300萬
|賺息10,931元，至9月底
|花旗
|5.0
|3個月
|上限800萬
|賺息逾9.9萬元，至9月底
|創興
|4.7
|3個月
|50萬
|賺息5,875元，至9月底
|工銀亞洲
|4.6
|3個月
|上限80萬
|賺息9,200元，至9月29日
|工銀亞洲
|4.5
|128天
|300萬
|賺息逾4.73萬元，至9月底
|工銀亞洲
|4.4
|188天
|300萬
|賺息逾6.79萬元，9月底截止
■富融突擊推7天10厘息 賺息撼贏建行亞洲13.8厘
總結來看，市面冠絕全城是建行亞洲7天享13.8厘，以門檻50萬元計，賺息1,323元；而富融的相同短存雖只得10厘，但以起存額100萬元計，速賺約1,900元利息。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君