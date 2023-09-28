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【港元定存】虛銀突推7天港元定存10厘快閃息速賺1900元 點解賺息較13.8厘多

Hot Talk 17:58 2023/09/28

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虛擬銀行續勇搶港元定存息

今天(9月28日)有7間銀行調整港元定期存款息，當中6加1減。先說加息者，包括3間虛擬銀行續燒錢谷客，分別為：富融(Fusion Bank)新推7天享10厘，名為「外幣兌換激賞加息優惠」，須先以美元兌換港元，門檻10元起，以存款100萬元計，每天賺息約273元利息，7天合共約1,900元；優惠至10月10日。另有7天美元享10.8厘選擇，以100萬美元計，賺息約2,100美元。

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■4個月為新戰場鬥搶跨年錢  眾安新設3.56厘 PA0B加至4.8厘

虛銀眾安(ZA  Bank)蟄伏多時，新增4個月3.65厘；平安壹賬通(PAOB)一周兩連加，累升4個月0.8厘、新息率至4.8厘；建行亞洲提高1個月及3個月0.1厘至4.8厘；交銀香港微升3個月0.05厘至4.3厘。創興勁加3個月0.6厘至4.7厘。

反觀，大眾銀行減短存，調低兩個月0.2厘至1.4厘。

■綠債今截數凍資逾百億 拆息轉升

1個月拆息由跌轉升，現為5.39厘，市料除了受季結及長假因素影響外，且因發行額150億元的綠債(新上市編號：04273)今天截止，凍資逾百億元及至10月10日才解凍。

此外，9月已屆尾聲，不少超高息開始倒數，例如：東亞(00023)兩個月年息4.8厘、中銀香港(02388)1個月迎新賞4.8厘、以及渣打香港(02888)7天享10厘等，齊於本周六(30日)到期等。

■9月倒數 花旗及工銀亞洲等超高息最後召集

比拼期間限定快閃賺息王：

銀行年息（厘）存期起存額（元)備註
建行亞洲13.87天50萬賺息1,323元，9月底截止
恒生10.97天上限200萬賺息約4,100元，9月底到期
星展10.07天上限500萬賺息9,589元，至9月底
工銀亞洲3.538天300萬賺息10,931元，至9月底
花旗5.03個月上限800萬賺息逾9.9萬元，至9月底
創興4.73個月50萬賺息5,875元，至9月底
工銀亞洲4.63個月上限80萬賺息9,200元，至9月29日
工銀亞洲4.5128天300萬賺息逾4.73萬元，至9月底
工銀亞洲4.4188天300萬賺息逾6.79萬元，9月底截止

富融突擊推7天10厘息 賺息撼贏建行亞洲13.8厘

總結來看，市面冠絕全城是建行亞洲7天享13.8厘，以門檻50萬元計，賺息1,323元；而富融的相同短存雖只得10厘，但以起存額100萬元計，速賺約1,900元利息。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君
 

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