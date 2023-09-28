【港元定存】虛銀突推7天港元定存10厘快閃息速賺1900元 點解賺息較13.8厘多

▲ 虛擬銀行續勇搶港元定存息

今天(9月28日)有7間銀行調整港元定期存款息，當中6加1減。先說加息者，包括3間虛擬銀行續燒錢谷客，分別為：富融(Fusion Bank)新推7天享10厘，名為「外幣兌換激賞加息優惠」，須先以美元兌換港元，門檻10元起，以存款100萬元計，每天賺息約273元利息，7天合共約1,900元；優惠至10月10日。另有7天美元享10.8厘選擇，以100萬美元計，賺息約2,100美元。

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■4個月為新戰場鬥搶跨年錢 眾安新設3.56厘 PA0B加至4.8厘

虛銀眾安(ZA Bank)蟄伏多時，新增4個月3.65厘；平安壹賬通(PAOB)一周兩連加，累升4個月0.8厘、新息率至4.8厘；建行亞洲提高1個月及3個月0.1厘至4.8厘；交銀香港微升3個月0.05厘至4.3厘。創興勁加3個月0.6厘至4.7厘。

反觀，大眾銀行減短存，調低兩個月0.2厘至1.4厘。

■綠債今截數凍資逾百億 拆息轉升

1個月拆息由跌轉升，現為5.39厘，市料除了受季結及長假因素影響外，且因發行額150億元的綠債(新上市編號：04273)今天截止，凍資逾百億元及至10月10日才解凍。

此外，9月已屆尾聲，不少超高息開始倒數，例如：東亞(00023)兩個月年息4.8厘、中銀香港(02388)1個月迎新賞4.8厘、以及渣打香港(02888)7天享10厘等，齊於本周六(30日)到期等。

■9月倒數 花旗及工銀亞洲等超高息最後召集

比拼期間限定快閃賺息王：

銀行 年息（厘） 存期 起存額（元) 備註 建行亞洲 13.8 7天 50萬 賺息1,323元，9月底截止 恒生 10.9 7天 上限200萬 賺息約4,100元，9月底到期 星展 10.0 7天 上限500萬 賺息9,589元，至9月底 工銀亞洲 3.5 38天 300萬 賺息10,931元，至9月底 花旗 5.0 3個月 上限800萬 賺息逾9.9萬元，至9月底 創興 4.7 3個月 50萬 賺息5,875元，至9月底 工銀亞洲 4.6 3個月 上限80萬 賺息9,200元，至9月29日 工銀亞洲 4.5 128天 300萬 賺息逾4.73萬元，至9月底 工銀亞洲 4.4 188天 300萬 賺息逾6.79萬元，9月底截止

■富融突擊推7天10厘息 賺息撼贏建行亞洲13.8厘

總結來看，市面冠絕全城是建行亞洲7天享13.8厘，以門檻50萬元計，賺息1,323元；而富融的相同短存雖只得10厘，但以起存額100萬元計，速賺約1,900元利息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

