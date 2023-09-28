【綠色債券】32.3萬人認購綠債　滙豐：5分1認購綠債客戶屬首次買港府債券

零售綠色債券今日截止認購，政府發言人指，根據從配售機構所得的資料，綠債初步認購金額約302億元，認購金額為目標發行額150億元的2倍，認購人數約32.3萬。當局預計最終發行額將提高至上限200億元，計劃於下周五（10月6日）公布配發結果。

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，透過滙豐認購新一批綠色債券的客戶當中，5分之1是首次經該行與認購港府發行的零售債券。他指出，在本地股市不明朗下，市場對較穩健的投資產品的需求亦日益增加，而經滙豐認購綠債的金額超越去年，客戶平均認購金額亦增加約25%。

中銀香港：認購額升超過3成破去年紀錄

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，中銀香港綠色零售債券總認購金額突破本行去年紀錄，客戶平均認購金額較去年上升超過3成，主要透過線上渠道認購。由於今次的綠色零售債券可鎖定三年的4.75厘保證回報，相信客戶會長期持有綠色零售債券作收息之用。

恒生：認購人數及金額破紀錄， 8成客戶透過數碼渠道認購

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：恒生客戶認購政府發行的第二批綠色零售債券的反應十分熱烈，總認購人數及認購金額均打破去年首批綠債紀錄，當中8成客戶透過數碼渠道認購 。投資者對ESG主題及綠色金融產品的需求日益增加，綠債提供穩定回報之餘，亦有助豐富香港綠色和可持續金融生態，進一步促進市場發展。

工銀亞洲：最大飛160萬元

中國工商銀行（亞洲）指，第二批綠色零售債券的認購反應正面，整體認購情況與去年相若，當中每人平均認購手數較去年增加超過 20%，最高認購 160 手（每手1萬元）。客户亦響應政府綠色金融概念透過電子渠道認購，電子認購佔八成二，比例較去年上升約 5%。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，現時市場普遍認為美國加息周期接近尾聲，而今批綠債認購期亦適逢美國聯儲局繼今年 6 月後再度宣布暫停加息，市場預期中長期的息口環境或會有所轉變。因此，雖然接近年尾定期存款息率一般較高，但今批綠債提供未來3年保底息率達4.75厘的回報，加上可隨時因應市況於二手市場放售，流動性較高，仍然具有一定吸引力。由於綠債設有二手交易市場，加上該行豁免以股票形式在二手市場交易買入及沽出經紀費，有部分客戶或會關注綠債上市後的價格，再部署於二手市場買賣綠債賺價。

尹可豐又說，綠債採用循環分配機制，獲成功分配的手數將視乎整體認購人數。參考去年綠債的分配情況，一般認購 4 手或以下可獲全數分配，預期今年情況相若。該行將為客戶提供綠債退款優惠，涵蓋存款、人民幣、基金等，詳情將於稍後公布。

信銀國際最大飛100萬元

中信銀行（國際）表示，接獲的綠色零售債券認購人數與上一批比較輕微上升，總認購金額上升超過3成，最高認購額為100萬元，平均認購金額為10萬元。

花旗認購金額升近三成

花旗指，綠色債券息率吸引，認購反應符合預期，花旗銀行客戶整體認購金額比去年上升近三成。

招商永隆平均申請額10萬元

招商永隆指，平均每名客戶認購綠債10萬元，最高認購金額為50萬元。而經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數為80%。

輝立證券吸客逾1400人

輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，綠債共吸客逾1400人入票，總吸金超過9000萬元；平均申請額約6萬元。

零售綠色債券今年保底利息增至4.75厘，較去年「保底息」2.5厘明顯提高，發行規模最多為200億元。

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編輯：麥德銘