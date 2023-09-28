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【綠色債券】滙豐：5分1認購綠債客戶屬首次買港府債券　認購額超去年　信銀國際：平均認購十手

股市 17:53 2023/09/28

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【綠色債券】滙豐：5分之1認購綠債客戶屬首次買港府債券　認購債超去年　

零售綠色債券今日截止認購，滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，透過滙豐認購新一批綠色債券的客戶當中，5分之1是首次經該行與認購港府發行的零售債券。他指出，在本地股市不明朗下，市場對較穩健的投資產品的需求亦日益增加，而經滙豐認購綠債的金額超越去年，客戶平均認購金額亦增加約25%。

恒生：8成客戶透過數碼渠道認購

恒生銀行亦指，今年總認購人數及認購金額均打破去年首批綠債紀錄，當中8成客戶透過數碼渠道認購 。

中信銀行（國際）表示，接獲的綠色零售債券認購人數與上一批比較輕微上升，總認購金額上升超過3成，最高認購金額為100萬港元，平均認購金額為10萬港元。

零售綠色債券今年保底利息增至4.75厘，較去年「保底息」2.5厘明顯提高，發行規模最多為200億元。

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編輯：麥德銘

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