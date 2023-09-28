英放寬金融規管刺激投資 銀行及保險業受惠

英國政府在周四（28日）推出方案，打算在後脫歐時代放寬金融業規管，希望吸引更多投資，重新加強英國金融行業的全球競爭力。

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財政部屬下的金融服務部門周四提出金融業規管改革，有意放寬重點銀行及保險業規範，並就方案舉行公眾諮詢。修改內容包括提升銀行業「圈護」（ring- fencing）資金限制，由250億英鎊增至350億英鎊（約2,383.1億港元至3,336.3億港元）。

「圈護」限制為2019年1月時引入，用意在即使銀行於「圈護」範圍外的高風險投資遭遇虧損，仍能確保銀行存款安全，但相對增加銀行的經營成本。

財政部金融事務秘書格里菲斯（Andrew Griffith）表示，改革將使規管的適應力更強，亦減少意外帶來的風險。他指改革可改善銀行及其客戶的得益，加強競爭及英國銀行業的競爭力，同時亦可刺激更多小型企業的業務。

英國政府有意推動「委任立法」（secondary legislation），獲得國會批准後，預計最快在2024年初開始實行改革。

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央行英倫銀行同日亦公布方案，改革由歐盟承繼所得﹑規管保險業資本的「償還能力第二條」（Solvency II）條文。英國保險業界及脫歐支持者認為，改革將可釋放最多高達1,000億英鎊投資（約9,540.6億港元）。

「償還能力第二條」存在「資產負債配置調整」（matching adjustment）機制，尋求確保由保險業者持有的資產能夠生產足夠現金，支付未來退休金及政策所需開支。

英倫銀行副行長伍茲（Sam Woods）表示，保險業規管調整反映政府決心保持英國金融業的韌性，改革不止提倡加強保護保險客戶，亦有助年金業界兌現承諾，幫助政府帶動刺激英國經濟的投資。

金融業佔英國經濟產出達12%，脫歐後業界被迫與歐洲大陸脫鉤，使英國政府銳意加速改革，維持當地金融的全球競爭力。

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責任編輯：吳漢培