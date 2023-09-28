【香港迪士尼樂園】歷時7年 全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 友誼噴泉每粒雪花盡心思

經過疫情的考驗，籌備長達七年的香港迪士尼樂園全新園區「魔雪奇緣世界」將於11月20日開幕，是次被譽為是全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 ，雖然我們無法得知樂園的建設成本，但從各項細節來看，可以想像這是一個極為精心打造的大型製作。

發聲機器人 仿如真人

在科技方面，這個新園區採用了多項先進技術，其中包括由Audio-Animatronics開發的發聲機器人和建築信息模擬軟件。Audio-Animatronics®是華特迪士尼幻想工程研發的機械動畫技術，這些發聲機器人能夠以更流暢、自然的方式展現動作，並以創新的方式呈現動畫效果。遊客將會感受到安娜、愛莎、基斯托夫、小白和斯特仿如真人般存在於眼前。

華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣表示，「魔雪奇緣世界」以迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》、《魔雪奇緣2》以及動畫短片《魔雪奇緣：發燒狂熱》為靈感。故事背景是阿德爾王國恢復了昔日的和平與繁榮。愛莎已經接受了她擁有魔法力量的事實，所以她與安娜就為阿德爾創立了夏雪節，並會舉辦節慶活動，用來紀念安娜以真愛拯救愛莎同王國的重要一日。她補充，魔雪奇緣世界是樂園開幕以來最大型的擴展項目，建造時間最長，在建造期間面對很多挑戰。例如在疫情下，團團隊無法如常往返美國和内地實地查看物料和檢視進度，溝通模式亦有所轉變，幸好項目最終順利完成。

阿德爾小鎮分兩部分

阿德爾主要分為小鎮同森林 (Village and Forest) 兩部分。小鎮入面會見到大家最熟悉的北山 (North Mountain)，愛莎女王的冰雪皇宮(Ice Palace) 、鐘樓 (Clock Tower) 等地標。鐘樓下就會見到「魔雪奇幻之旅」遊樂設施的入口，還有阿德爾港畔餐廳。小鎮還有手信店—極光糖果屋及滴答精品店。走過國王橋，可以見到阿德爾城堡加入了愛莎所創造的冰雪裝飾。

要將電影世界呈現在現代的建築上，華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級建築師黎穎謙表示，在魔雪奇緣世界的建造過程需要解決許多挑戰。其中之一是將電影中的魔法和奇幻元素融入到園區的建築和景觀中，同時確保其可持續性和耐久性。在設計小鎮鐘樓時團隊下了不少功夫，除了須考量如何在鐘樓內收藏電線、喇叭等，單單在選用建築材料方面，團隊作出了多次的測試和調整，用了各式各樣現代化且耐用的建築材料，例如用玻璃纖維強化的石屎取代木材，配合香港潮濕的天氣，以及在符合多種安全條例及要求的同時，完美呈現電影中的鐘樓。小鎮鐘樓內含有不同物件 （例如：供電裝置） ，要呈現如電影中的鐘樓，團隊需要作出多次的測試和調整，以解決倒影問題。

花三年時間研究雪花型態



簡單如雪花，團隊都非常細心處理。進入魔雪奇緣世界的入口處，有一個3米高的友誼噴泉是香港迪士尼獨有的藝術裝置，裝置非常複雜，花了團隊約2年的時間完成。 友誼噴泉包含 2 層噴泉和雪花裝飾，由不同領域的專業人員設計，包括景觀設計師、建築師、設計師、程序員、機電工程師和燈光技術員。設計當中要考慮不同問題，包括：如何以幼小的支柱安全承托雪花裝飾、如何在裝置內收藏電線，並呈現出最理想的冰雪效果等等。團隊還花了很多心思，找尋適合製作物料展現愛莎的冰雪魔法，包括紫外線油漆、白光外觀漆、玻璃、聚碳酸酯、樹脂、透明玻璃纖維強化塑膠和不鏽鋼等。焦雅欣指，單單研究各種雪的質地及型態已經花了團隊近三年的時間，再選擇物料演繹電影裡不同場景的雪和愛莎的冰雪魔法，極具挑戰性。

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撰文：陳玉蓮