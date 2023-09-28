▲ 【按揭證券】按證公司上半年扭虧、稅後溢利10.4億元 受惠於年金收入增加及樓價反彈

按揭證券公司公布，上半年扭虧為盈，未經審核除稅後溢利10.41億元，扭虧主要由於（一）年金業務今年上半年來自外匯基金的投資收入增加，無需如去年同期般作撥備；（二）今年上半年物業價格反彈有助安老按揭計劃的保險業績。撇除按證公司從事年金業務的全資附屬──香港年金公司的財務業績，以及物業價格變化對安老按揭計劃保險業績的影響，上半年經調整的除稅後溢利為3.65億元，按年增2.5%，權益年計回報率升0.1個百分點至5.4%，成本對收入比率亦升2.6個百分點至26.6%。

資本充足率18.1%

計及期內投入年金業務的25億港元資本後，截至6月底的內涵價值約139億元，包括權益總額115億元和預期將來利潤的現值24億元。按證公司指，這反映香港年金公司的財務狀況良好，有利於長期業務發展。



截至6月底，按證公司的資本充足率18.1%，按證保險公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為13倍及19倍，遠高於保險業監管局的最低監管要求。

按保上半年新取貸款額增1.4%

按揭保險計劃上半年新取用貸款額為514億元，按年增加1.4%，當中74%新取用貸款（以貸款額計）用於二手市場物業。至於在4月29日年的「旅遊業界百分百擔保貸款專項計劃」及「跨境客運業百分百擔保貸款專項計劃」，截至6月底共批出32宗申請，涉及的總貸款額約4,380萬元。

年金計劃上半年共批出814張保單，按年減少52.9%，總保費金額亦減41.7%至7億元，平均保費金額則升18.2%至83.1萬元。

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編輯：陳韻妍