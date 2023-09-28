▲ 富途毛君豪：滬金創新高、金價可跟隨 吼紫金礦業12.5港元買入

今年9月份以來，隨著人民幣兌美元的匯率貶值提振人民幣計價的滬金走勢，價格漲勢明顯，滬金不斷刷新歷史高位。商品市場上，上期所滬金期貨主力合約創下十餘年來的高位。

根據國際及內地黃金協會的數據，自2006年以來，中國一直是全球最大的黃金消費國之一。今年上半年全國黃金消費量554.88噸，同比增長16.37%，其中黃金首飾消費量368.26噸，同比增長14.82%，佔總消費量的六成以上。隨著十一假期到來，黃金首飾保值增值需求旺盛，線下零售及節慶主題相關消費品類或將受益。8月份社會消費增速高於市場預期，其中大部分可選品類零售額增速環比有所改善，金銀珠寶和化妝品零售額同比增速環比提升顯著。

全球央行買金規模破紀錄 金價突破高位機會不低

全球央行購金亦於最近兩年內大幅增長，2022年央行購金達1135.69噸，創55年來新高，2023年一季度央行購金228噸，繼續維持高位，長期購金的勢頭仍然堅挺。此外，今年8月底內地黃金儲備達2165.43噸，佔總儲備約4%，環比增加28.93噸，為連續十個月增加黃金儲備，金額達近千億元。

此外，隨著聯儲局加息進入尾聲，2024年下半年更有望開始減息。中期來看，美債實際收益率及美元大方向料向下低走﹑環球通脹料難以快速回落﹑美國未來一年內經濟陷入衰退的機會仍存在。以上種種避險因素的影響下，黃金價格突破歷史高位2085美元/盎司機會可能性相信較大。

紫金礦業 （02899） 作為從事黃金及有色金屬和其他礦產資源的勘探、採礦、選礦、冶煉及礦產品銷售業務，相信隨著以上討論的因素包括人民幣貶值﹑黃金需求及消費上升﹑全球央行大增黃金儲備及避險因素的推動下，紫金礦股價走勢料繼續保持強勁。股價自上年9月見底位6.95港元後，股價開始反覆上升，筆者建議於12.5港元買入，隨著看金價能保持升勢，目標價看歷史高位15.64元，跌穿11港元止蝕。

【關於作者】毛君豪現為富途高級分析師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。