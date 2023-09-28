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【網絡安全】Sony系統遭入侵　黑客團體爭先「領功」

科技 18:05 2023/09/28

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日本企業Sony近日驚傳發生大規模資料外洩的事件。一個名為「RansomedVC」的勒索軟件黑客組織宣稱，成功入侵Sony整個系統，並威脅將出售數據進行勒索。不過，在RansomedVC公布後，名為「MajorNelson」的用戶於黑客論壇BreachForums表示，兇手另有其人。

【網絡安全】黑客稱已入侵Sony所有系統　威脅將出售被竊數據

【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時　勒索金額達390萬港元

RansomedVC近日宣稱，已成功入侵和滲透Sony系統，但由於Sony不願意支付贖金，所以決定在暗網出售所有數據。據網絡安全網站HackRead報道指，是次涉及的數據總數多達 260GB，其中3.14GB數據已在網上黑客論壇公開。

不過，當外界均認為RansomedVC是幕後黑手時，MajorNelson卻跳出來，反駁RansomedVC的聲明，更表示真正入侵Sony的是自己，並免費公布2.4GB的「內部數據」，包括內部系統使用的登入憑證等。惟網絡安全資訊網站Bleeping Computer卻發現，MajorNelson提供的資料當中，涵蓋RansomedVC在樣本檔案提及的所有資料。

Bleeping Computer另指出，基於目前兩組黑客公布的檔案，仍無法確認這些資料的真實性，所以無法得知真正兇手是誰。而Sony則回應指，正在調查事件，但未提供更多的詳情。

【網絡安全】HGC環電推SASE託管服務　應對大灣區跨境網絡網安挑戰

責任編輯：曾曉汶

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