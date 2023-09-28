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【新股IPO】內地電池銅箔生產商龍電華鑫據報擬赴美上市　向寧德時代及比亞迪供貨

新股IPO 17:42 2023/09/28

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內地電池銅箔生產商龍電華鑫據報擬赴美上市　向寧德時代及比亞迪供貨

彭博引述消息稱，內地銅箔生產商龍電華鑫計劃在美國進行首次公開招股（IPO），目前正與花旗（美：C）及高盛（美：GS）合作進行上市準備工作，最快明年上市，並計劃透過IPO及IPO前一輪融資，合共募集約5億美元（約39億港元）。不過，IPO規模和時間仍可能發生變化。龍電華鑫未有置評，高盛和花旗不予評論。

近年全球電動車市場高速成長，包括電池在内的上游材料需求激增，龍電華鑫正向兩大電池製造商寧德時代（ 深：300750）及比亞迪 （01211） 等公司供貨。

據公司介紹，去年營業收入近80億元人民幣，總資產超190億元，員工逾3500人，並擁有6家銅箔生產企業，2家銅箔技術研究院，1家撓性覆銅板生產企業。

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