【跨境理財通】理財通公布5大改良方向　券商可參與、港證監循4方向設准入條件

▲ 【跨境理財通】人行證監金管局等7部門5方面優化「理財通」業務試點 券商可提供產品、提高投資額度、產品範圍等

中國人民銀行、金融監督管理總局、中證監、外管局、香港金管局、香港證監會、澳門金管局共7部門公布，將循5方面優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點，但未有交代箇中細節和實行時間表。跨境理財通五大優化措如下：

一、優化 投資者准入條件 ，支持更多大灣區居民參與試點；

，支持更多大灣區居民參與試點； 二、擴大 參與機構範圍 ，新增符合要求的證券公司作為參與主體，提供投資產品及相關服務；

，新增符合要求的證券公司作為參與主體，提供投資產品及相關服務； 三、擴大「南向通」「北向通」合格 投資產品範圍 ；

； 四、適當提高 個人投資者額度 ；

； 五、進一步優化宣傳銷售安排，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務。

有關聲明續指，內地和港澳金融管理部門將修訂完善相關實施細則或業務指引，推動各項舉措盡早實施。同時，根據試點情況持續優化「跨境理財通」業務，穩妥有序推進粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持大灣區建設。

香港證監：會考慮持牌法團4方面條件

跨境理財通首階段只限銀行參與，對於放寬券商參與，香港證監會發言人指，正與香港金管局以及內地監管機構緊密合作，商討有關的規則及實施安排，包括持牌法團參與計劃的准入條件、資金閉環安排及額度監控等。三地監管機構將儘快公布實施細節及正式推出日期。

香港證監會正考慮持牌法團參與試點計劃的准入條件，包括持牌法團的：

牌照要求

資本規模

銷售投資產品（債券及基金）經驗和交易額

內部制度和監控是否完善等

證監會行政總裁梁鳳儀表示，跨境理財通試點計劃的優化措施可讓合資格的經紀行首次參與試點業務，也給予更多内地投資者更豐當的基金產品選擇，並進一步增强大灣區市場的聯繫。

香港金管局總裁余偉文表示，金管局和三地金融監管部門一直密切關注跨境理財通的運行情況，並根據實際業務經驗和考慮投資者需求及業界意見後，制訂了一系列優化措施，歡迎優化措施的出台，將全力推進實施細則的制訂和落實，進一步便利大灣區居民跨境投資，同時為香港金融業界帶來更多發展機遇。

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編輯：陳韻妍