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【跨境理財通】理財通公布5大改良　券商可提供產品、提高投資額度、產品範圍等

股市 17:17 2023/09/28

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【跨境理財通】人行證監金管局等7部門5方面優化「理財通」業務試點　券商可提供產品、提高投資額度、產品範圍等

中國人民銀行、金融監督管理總局、中證監、外管局、香港金管局、香港證監會、澳門金管局共7部門公布，將循5方面優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點。香港金管局總裁余偉文表示，金管局和三地金融監管部門一直密切關注跨境理財通的運行情況，並根據實際業務經驗和考慮投資者需求及業界意見後，制訂了一系列優化措施，歡迎優化措施的出台，將全力推進實施細則的制訂和落實，進一步便利大灣區居民跨境投資，同時為香港金融業界帶來更多發展機遇。

五大優化措如下：

  • 一、優化投資者准入條件，支持更多大灣區居民參與試點；
  • 二、擴大參與機構範圍，新增符合要求的證券公司作為參與主體，提供投資產品及相關服務；
  • 三、擴大「南向通」「北向通」合格投資產品範圍；
  • 四、適當提高個人投資者額度；
  • 五、進一步優化宣傳銷售安排，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務。

中港澳金融管理部門將修訂完善相關實施細則或業務指引，推動各項措施儘早實施，同時依試辦情況持續優化「跨國理財通」業務，推進粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持大灣區建設。

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編輯：陳韻妍

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