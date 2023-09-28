【MPF】最賺錢MPF基金今年勁彈23% 大幅跑贏平均回報0.4%

▲ 首3季MPF人均供款僅微賺千元

強積金(MPF)連續兩個月見紅，而10月傳統股災月又殺到，打工仔今年全年的血汗錢唯恐又見財化水；專家忠告供款人採分散股債投資策略，冀打逆境波。

受累中港及歐美股票俱跌 MPF連續兩個月見紅

據晨星的最新統計，繼8月份MPF平均回報下挫3%後，截至本周二(9月26日)為止，9月份MPF再暫跌2.6%。

中港股票續是大輸家，甚至連歐美股票兩大升市引擎也失速，9月份也由升轉跌，更淪為包尾大幡，令年初至今MPF不少收益化灰，今年的升幅收窄至只僅得0.48%。

尚幸仍有逆市突圍的個別產品，冠軍基金更勁彈逾23%；要是醒目錢一注獨買，今年帳面狂賺逾5萬元，財富效應足以豪買7部新iPhone15。

人均供款由7月賺逾萬元 9月大縮水只進帳千元

如以去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計；由此推斷，首3季險升0.48%，帶挈上班族帳面只共賺50億元；人均帳戶由7月份賺逾1萬元、9月縮窄至只進帳約1000元。

而另一強積金顧問GUM將於明天(29日)發表第3季MPF成績。

首3季港股MPF包尾 累挫近一成

總覽各類資產的成績，最多供款人捧場的港股基金，7月曾狂彈7%為大贏家，更收復年初至今的失地。可惜，碧桂園(02007)財困累內房股債雙殺，疊加人民幣屢創新低，再累港股於8月份急瀉逾1600點，港股MPF插水8%；恒指於9月份失守萬八點。

晨星指首9個月港股再墊底，累挫近10%，排尾2是中國股票，亦下滑8%；而積金評級指中港股票約佔MPF資產21%，兩市積弱，難免拖累整體回報。

花旗暫維持今年底恒指重上兩萬二 明年挑戰23000點

檢視今年首3季的强弱產品，最標青是押注日股MPF，飇升18%；緊接其後是美股，上揚14%；環球股票急漲10%、歐洲股票升近8%而打入5強。

儘管恒指今天(28日)收報17373點，再創今年新低，更在全球主要市場大墮後；但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，該行暫維持今年底恒指料重上22000點，明年中挑戰兩萬三點；意味有25%的潛在升幅。

宏利擁美股及日股兩大長勝基金 今年逆市勁升

再細閱市面400多隻基金，龍頭宏利(00945)擁有兩隻王牌產品高踞五甲榜；反觀重倉中港股票續陷榜末，包括滙豐(HSBC)的中國股票等。

今年升幅最勁5隻基金：

宏利環球精選計劃北美股票升23.97%

中國人壽集成信託計劃樂休閒環球股票升23.71%

東亞(00023)集成信託計劃日本股票升18%

宏利日本股票升17.89%

中銀保誠簡易計劃日本基金升17.54%



* 今年跌幅最大5隻基金：

景順強積金策略計劃中港股票A類基金跌14.65%

景順中港股票H類基金跌14.57%

AMTD景順香港中國股票跌14.59%

雲鋒金融(00376)旗下萬全強積金計劃香港股票跌13%

滙豐智選計劃中國股票跌12%

9月份歐美股票MPF墊底 急挫4%

單以9月份計，晨星指幾近滿堂紅，僅日股及港元貨幣市場基金逆市升；美股及歐洲股票皆跌逾4%包尾，累整體MPF陷負數2.6%。倘以積金評級指8月份MPF總額約1.11萬億元，平均帳戶結餘約23.76萬元，本月打工仔的血汗錢蒸發289億元，或人均蝕逾6,100元。

惟MPF專家料中國及亞洲股票有望絕地反擊，保險顧問Ben.Excellence董事鍾建強回應本報查詢指，歐美仍處於高利息環境，這對經濟發展絕非好事，對負債高企的企業更是雪上加霜，第四季的投資前景未許太樂觀。且須緊盯中國內房債務的進展、內地經濟復甦力度，加上美國經濟能否真的軟着陸等變數。

MPF專家第4季睇好中國及亞洲股票 防守族宜揀保證基金

鍾建強又說，若內地推出更多刺激措施後且見成效，對全球穩經濟會有很大裨益，故第4季較看好中國及亞洲市埸；相反，須留意美國經濟的發展，除非聯儲局能釋放較鴿派的減息訊號。

鍾建強建議，可承受較高投資風險的強積金成員，不妨考慮以每月供款涉足中國股票基金；不願冒太大風險者，可考慮保證基金，但一定要先清楚了解保證條件，例如須否縛至離職或退休後才確保有固定回報等較「辣」的附帶條款。

積金評级力薦懶人基金 多元投資兼低收費

積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，成員宜揀低收費及投資多元化的預設投資策略（DIS）基金，即俗稱懶人基金。

晨星指，當中兩隻產品：65歲後基金今年升2%，核心累積基金勁升6%，更躋身5強，跑贏中位數。

相關文章：【強積金】9月回報表現疲弱 人均蝕5,463港元 股票表現最差！

【MPF】積金局劉麥嘉軒：強積金總資產值相當財政儲備1.5倍 續推動減費、擴大可投資範圍

【MPF】新款MPF基金分散投資港美股票 專家指有助避免過度高追

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

