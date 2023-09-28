▲ 【大行報告】花旗對騰訊700展開90日正面觀察 預期混元模型應用將為股價帶來重估

過去一個月騰訊 （00700） 股價累跌逾15%，花旗指，騰訊股價在基本面沒有特別改變下回落，該行相信與宏觀經濟疲軟、缺乏買入催化劑及憂慮南非股東Prosus管理層變動後或引發新一輪減持行動有關，但該行認為，騰訊的生態系統平台仍具韌性，加上管理層致力提高營運效益及盈利質素，但近日推出的混元大型語言模型亦尚未得到投資者認可。

花旗預計，隨用戶參與度不斷提高，以及人工智能廣告廣告技術增強推動下，預計騰訊的影片帳號廣告持續展現吸引力，而混元模型的應用，將會為雲服務及商業服務產品提來更多元化的增長機會，而利潤增速加快將成為騰訊股價中線催化劑。

視騰訊近期的股價弱勢為買入機會

基於混元模型變現或於未來數月變成騰訊估值重估的潛力，花旗向騰訊展開90日正面催化觀察。花旗指，預期混元模型逐步融入騰迅現有應用程式及服務後，將會帶來更深層用戶的參與，改善合作夥伴的變現潛力，從而促使線上廣告增長快於行業的可持續性，而遊戲開發周期更快，遊戲利潤率提高，加上雲端收入上升，相信會令騰訊中期前景帶來修正，因此該行視騰訊近期的股價弱勢為買入機會。

花旗預計，騰訊第三季業績電話會議上，任何額外的正面評論，將改善投資者對騰迅申請AIGC的看法。花旗重申騰訊「買入」評級，目標價496元。

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編輯：陳韻妍