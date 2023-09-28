  • 31°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】花旗對騰訊700展開90日正面觀察　預期混元模型應用將為股價帶來重估

股市 17:08 2023/09/28

分享：

分享：

【大行報告】花旗對騰訊700展開90日正面觀察　預期混元模型應用將為股價帶來重估

過去一個月騰訊 （00700） 股價累跌逾15%，花旗指，騰訊股價在基本面沒有特別改變下回落，該行相信與宏觀經濟疲軟、缺乏買入催化劑及憂慮南非股東Prosus管理層變動後或引發新一輪減持行動有關，但該行認為，騰訊的生態系統平台仍具韌性，加上管理層致力提高營運效益及盈利質素，但近日推出的混元大型語言模型亦尚未得到投資者認可。

花旗預計，隨用戶參與度不斷提高，以及人工智能廣告廣告技術增強推動下，預計騰訊的影片帳號廣告持續展現吸引力，而混元模型的應用，將會為雲服務及商業服務產品提來更多元化的增長機會，而利潤增速加快將成為騰訊股價中線催化劑。

視騰訊近期的股價弱勢為買入機會

基於混元模型變現或於未來數月變成騰訊估值重估的潛力，花旗向騰訊展開90日正面催化觀察。花旗指，預期混元模型逐步融入騰迅現有應用程式及服務後，將會帶來更深層用戶的參與，改善合作夥伴的變現潛力，從而促使線上廣告增長快於行業的可持續性，而遊戲開發周期更快，遊戲利潤率提高，加上雲端收入上升，相信會令騰訊中期前景帶來修正，因此該行視騰訊近期的股價弱勢為買入機會。

花旗預計，騰訊第三季業績電話會議上，任何額外的正面評論，將改善投資者對騰迅申請AIGC的看法。花旗重申騰訊「買入」評級，目標價496元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

相關文章：【分析】為何騰訊收Day Low？

相關文章：【騰訊700】騰訊湯道生：不認為我們AI大模型晚了起步　需要「創意方式」緩美國芯片限制

編輯：陳韻妍

港股 騰訊控股（00700） 個股分析 花旗銀行 雲端 廣告 騰訊 大行報告 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【MPF】最賺錢MPF基金今年勁彈23% 大幅跑贏平均回報0.4%

下一篇文章

【港交所388】港交所將沙特交易所納入「認可證券交易所名單」　沙特阿美符第二上市資格
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款