灝景灣498呎兩戶700萬沽　樓價時光退流7年前

二手樓價持續回落，有業主為求盡快套現，不惜低價出售單位，其中青衣灝景灣有498平方呎兩房單位以700萬元，重返同類型單位約7年前水平。

美聯物業許奕俊表示，灝景灣8座中層F室，實用面積498平方呎，兩房間隔，望內園景，據悉早前以850萬元放售，業主為加快套現，所以進一步減價，終累減150萬元，以700萬元易手，實用呎價約14,056元，重返同類型單位約7年前水平。

資料顯示，原業主於2007年以270萬元購入單位，持貨16年，現帳面升值約430萬元，物業期內升值約1.6倍。

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