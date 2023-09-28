▲ 【港交所388】港交所將沙特交易所納入「認可證券交易所名單」 沙特阿美符第二上市資格

港交所 （00388） 公布，將沙特交易所納入認可證券交易所名單，意味於沙特交易所主板市場上市的公司可在香港申請第二上市。港交所今年2月與沙特證交所集團於簽署合作備忘錄，探討在多個領域展開合作，包括互掛上市的安排。沙特交易所（Tadawul）上，最大型股份為石油巨企沙特阿美（Aramco）。

港交所目前認可16間海外證券交易所，包括歐美以至亞太區主要證券交易所，但不包括內地A股交易所。

港交所上市主管伍潔鏇表示，沙特交易所是一個發展成熟的股票市場，是沙特阿拉伯以至整個中東地區許多不同類型的公司的集資地，當中以能源、工業及醫療行業為主。港交所正致力提升上市機制的吸引力和競爭力，吸引來自世界各地的優質企業來港上市，希望為更多國際領先的企業提供在香港上市的渠道，讓他們透過香港接觸區內及國際投資者、獲得推動業務增長所需的資金，同時亦為投資者創造更多機遇。

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