▲ 【國泰293】國泰航空降低2024會藉升級門檻 「7折」積分可升級

國泰航空 （00293） 調低2024年會籍積分需求，國泰航空公布，因應目前仍在努力重建運力，會在明年會籍資格回復正常運作之前，為2023年12月1日至2024年3月31日期間屆滿的國泰銀卡、金卡和鑽石卡會員，提供一次會籍轉換的特別安排，變相將會籍晉升門檻降低，晉升門檻為標準時的70%。

國泰航空續指，合資格會員若本身積分已達到原有升級門檻，在會籍更新時可以獲得額外會藉積分，供會員更快達到會籍級別。國泰稱，在指定期間符合條件，會員會籍屆滿時就會自動為延續或提升會籍級別，不需要額外登記。

另外，國泰表示，任何未使用的會籍級別間禮遇，於2023年12月1日至2024年3月31日使用期屆滿，其有效期將延長至2024年12月31日，會籍級別間禮遇將於過期後一個月內自動延長。

國泰特別安排如下：

合資格會員：會籍年度於2023年12月1日至2024年3月31日期間屆滿的銀卡、金卡及鑽石卡會員

國泰銀卡會藉門檻：210分（原本為300分）

國泰金卡會藉門檻：420分（原本為600分）

國泰鑽石卡會藉門檻：840分（原本為1200分）

會籍積分要求 銀卡會員特別安排 金卡會員特別安排 鑽石卡會員特別安排 0 – 209 更新為綠卡會員 210 – 299 會籍更新為銀卡會員 300 – 419 會籍更新為銀卡會員並獲得額外100會籍積分 420 – 599 會籍更新為金卡會員 600 – 839 會籍更新為金卡會員並獲得額外200會籍積分 840 – 1,199 更新為鑽石卡會員 1,200或以上 - 更新為鑽石卡會員並獲得額外400會籍積分

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