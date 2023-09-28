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【國泰293】國泰航空降低2024會藉升級門檻　「7折」積分可升級

Hot Talk 16:25 2023/09/28

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【國泰293】國泰航空降低2024會藉升級門檻　「7折」積分可升級

國泰航空 （00293） 調低2024年會籍積分需求，國泰航空公布，因應目前仍在努力重建運力，會在明年會籍資格回復正常運作之前，為2023年12月1日至2024年3月31日期間屆滿的國泰銀卡、金卡和鑽石卡會員，提供一次會籍轉換的特別安排，變相將會籍晉升門檻降低，晉升門檻為標準時的70%。

國泰航空續指，合資格會員若本身積分已達到原有升級門檻，在會籍更新時可以獲得額外會藉積分，供會員更快達到會籍級別。國泰稱，在指定期間符合條件，會員會籍屆滿時就會自動為延續或提升會籍級別，不需要額外登記。

另外，國泰表示，任何未使用的會籍級別間禮遇，於2023年12月1日至2024年3月31日使用期屆滿，其有效期將延長至2024年12月31日，會籍級別間禮遇將於過期後一個月內自動延長。 

國泰特別安排如下：

合資格會員：會籍年度於2023年12月1日至2024年3月31日期間屆滿的銀卡、金卡及鑽石卡會員

  • 國泰銀卡會藉門檻：210分（原本為300分）
  • 國泰金卡會藉門檻：420分（原本為600分）
  • 國泰鑽石卡會藉門檻：840分（原本為1200分）
會籍積分要求銀卡會員特別安排金卡會員特別安排鑽石卡會員特別安排
0 – 209更新為綠卡會員
210 – 299會籍更新為銀卡會員
300 – 419會籍更新為銀卡會員並獲得額外100會籍積分
420 – 599會籍更新為金卡會員
600 – 839會籍更新為金卡會員並獲得額外200會籍積分
840 – 1,199更新為鑽石卡會員
1,200或以上-更新為鑽石卡會員並獲得額外400會籍積分
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