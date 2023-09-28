【新股IPO】遠東發展擬分拆百樂皇宮上市　獲聯交所確認可進行

▲ 【地產股】遠東發展擬分拆百樂皇宮在主板上市 完成後仍持有五成權益

遠東發展 （00035） 公布，建議透過全球發售分拆於捷克經營賭場的百樂皇宮控股（Palasino）於聯交所主板獨立上市，最新已獲聯交所確認可進行建議分拆。完成分拆及上市後，遠東發展預計，將持有百樂皇宮不少於五成的權益，百樂皇宮將繼續為遠東發展的附屬公司。

遠東發展今年6月已表達有意分拆，最新預計分拆將包括香港公開發售及國際發售，連同向合資格股東優先發售。

遠東發展解釋，分拆為百樂皇宮提供靈性及獨立之集資平台，以便未來從資本市場集資支持百樂皇宮的增長；反映價值及提高營運及財務透明度。

百樂皇宮主要從事博彩和酒店業務。博彩業務方面，目前在捷克營運1間綜合娛樂場度假村和2間全服務娛樂場，提供老虎機及賭桌遊戲；酒店業務方面，於德國和奧地利分別營運3間及1間酒店，提供住宿、餐飲、會議及休閒服務。

翻查資料，百樂皇宮的前稱是Trans World Corporation（TWC），並於2018年4月被遠東發展以最多4200萬美元收購，後來才被更名百樂皇宮。

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記者：伍鍵文