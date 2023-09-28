  • 31°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】遠東發展擬分拆百樂皇宮上市　獲聯交所確認可進行

新股IPO 16:32 2023/09/28

分享：

分享：

【地產股】遠東發展擬分拆百樂皇宮在主板上市　完成後仍持有五成權益

遠東發展 （00035） 公布，建議透過全球發售分拆於捷克經營賭場的百樂皇宮控股（Palasino）於聯交所主板獨立上市，最新已獲聯交所確認可進行建議分拆。完成分拆及上市後，遠東發展預計，將持有百樂皇宮不少於五成的權益，百樂皇宮將繼續為遠東發展的附屬公司。

遠東發展今年6月已表達有意分拆，最新預計分拆將包括香港公開發售及國際發售，連同向合資格股東優先發售。

遠東發展解釋，分拆為百樂皇宮提供靈性及獨立之集資平台，以便未來從資本市場集資支持百樂皇宮的增長；反映價值及提高營運及財務透明度。

百樂皇宮主要從事博彩和酒店業務。博彩業務方面，目前在捷克營運1間綜合娛樂場度假村和2間全服務娛樂場，提供老虎機及賭桌遊戲；酒店業務方面，於德國和奧地利分別營運3間及1間酒店，提供住宿、餐飲、會議及休閒服務。

翻查資料，百樂皇宮的前稱是Trans World Corporation（TWC），並於2018年4月被遠東發展以最多4200萬美元收購，後來才被更名百樂皇宮。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

相關文章：

【新股IPO】遠東發展：計劃分拆捷克博彩、德國及奧地利酒店業務獨立上市

【業績｜地產股】遠東發展去年少賺近87%　末期息減37.5%至10仙

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
港股 博彩 分拆 捷克 遠東發展（00035） 奧地利 德國 集資 遠東發展
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒大危機】許家印傳被上手銬腳鐐帶走　中國恒大系全線停牌

下一篇文章

【新股IPO】AI股第四範式首掛較招股價高半成、一手賺290元　東軟熙康潛水近43%、帳面蝕1020元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款