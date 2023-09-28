Meta致敬蘋果推新VR頭盔 開發平台讓普通人製作自己AI

Meta（META）執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）周三（27日）推出了面向消費者的新人工智慧產品，包括可創造逼真影像的機器人和可回答問題的智慧眼鏡，以及更新的虛擬實境頭盔。

朱克伯格稱這些產品將虛擬世界和現實世界融為一體，並強調Meta公司提供的部分產品是低成本或免費的人工智慧，可以融入日常生活。 Meta 的Quest 是新興VR 領域最暢銷的產品，該公司的高管將其描述為行業中最物有所值的產品，這是在向蘋果（AAPL）即將發布的價格更為昂貴的頭戴式設備致敬。

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Quest 將整合新的 Meta AI 助手，並能將用戶看到的內容直接直播到 Facebook 和 Instagram，這是對上一代產品拍照功能的改進。

朱克伯格在 Meta Connect 會議上發表了講話，這是Meta今年最重要的活動，也是該公司自疫情以來的首次現場會議。他還表示，最新的 Quest 混合實境頭盔將於 10 月 10 日開始出貨，並介紹了該公司首款面向消費者的生成式人工智慧產品。 後者包括一個名為 「Meta AI 」的聊天機器人，可以產生文字回覆和逼真的圖片。

朱克伯格說：「有時，我們會透過發布一些前所未見的東西來實現創新。 但有時，我們的創新方式是把那些很棒但超級昂貴的東西，變成人人都能負擔得起甚至免費的東西。」

Meta AI 將作為一個助手內建於智慧眼鏡中，首先在美國推出測試版。 計劃於明年進行的軟體更新將使該助手能夠識別人們看到的地點和物體，並進行語言翻譯。它利用基於強大的 Llama 2 大型語言模型的客製化模型製作了 Meta AI。 朱克伯格說，聊天機器人將透過與Mircosoft（MSFT）必應搜尋引擎的合作獲得即時資訊。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）在接受《路透社》採訪時表示，該公司已採取措施從用於訓練模型的資料中過濾私人細節，也對該工具可以產生的內容施加了限制， 例如禁止創造逼真的公眾人物形象。克雷格說：「我們已經嘗試排除那些個人資訊佔很大比重的資料集，」他舉例說，LinkedIn 就是一個故意不使用其內容的網站。

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Meta 宣布，它正在建立一個平台，開發者和普通人都可以利用這個平台創建自己的客製化人工智慧機器人，這些機器人將在 Instagram 和 Facebook 上建立個人檔案，並最終作為頭像出現在 metaverse 中。

為了展示該工具的功能，Meta 公司在一篇文章中稱，他們創建了一組28 個聊天機器人，這些機器人擁有不同的個性，並模仿了Charli D'Amelio、Snoop Dogg 和Tom Brady 等名人的 聲音。

這些功能似乎旨在美化現有的應用程式和設備，而不是開發新的廣告介面或其他收入來源。

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朱克伯格同日也表示，Xbox 雲端遊戲將於 12月登陸 Quest。Meta 首次發布 Quest 3 頭戴式耳機是在今年夏天，也就是蘋果公司首次推出 Vision Pro 頭戴式耳機的時候，這是一款售價 3500 美元的高端產品。

Quest 3 的起價為 500 美元，它採用了與 Meta 去年推出的更昂貴的 Quest Pro 設備相同的混合現實技術，可以向佩戴者顯示周圍真實世界的視頻畫面。

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記者：張瑋婷