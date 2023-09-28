油價續升美債息高企　人民幣7.3附近收官

油價持續攀升邁向每桶100美元，推高美國通脹風險，導致美國10年期債息飆升至16年高位，美匯氣勢如虹連升4天。除此以外，市場吹奏美國經濟軟著落，經濟衰退風險減退，債息曲線倒掛走勢緩和，聯儲局來年減息立場出現轉向，亦是美國債息走高的元兇。受美元息差優勢擴闊，美元兌日圓亦一度高見149.71水平，日本財務大臣鈴木俊一警告，將繼續密切關注匯率走勢，並不排除遏制外匯過度波動的任何選項。

人民銀行繼續以中間價指導死守人民幣匯價，本日開出的官方中間價比市場預估強超過1400點，創有史以來新高。央行維持匯市穩定決心強烈，長假期前人民幣在7.3附近水平收官的目標應可達成。然而，人民幣貶值情緒仍然強烈，房地產危機未見轉機，一旦恆大地產遭到清盤，將為中國當局保交樓的目標造成打擊，爛尾樓問題可能導致社會不穩，長假期結束後人民幣仍面臨重重挑戰。

責任編輯︰梁浩碩