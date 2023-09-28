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【多圖】啟德首個大型商場AIRSIDE正式試業　出租率達九成

股樓投資 16:53 2023/09/28

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啟德首個大型商場AIRSIDE 今日（28日）試業。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓說，商場面積達70萬平方呎，目前出租率達九成，料明年第一季才正式開幕，開業初期計劃斥逾千萬元推廣。 

他透露，商場目前最大租戶為MCL戲院，佔地約3.3萬平方呎，設有7個影院，提供900個座位。此外，日本生活品牌無印良品亦會進駐，租用逾1.2萬平方呎地方。從現在所見，AIRSIDE試業首日中午人流算多。

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為加強體驗式消費，商場將於一連5個星期周末邀請歌手及樂隊獻唱，另舉行期間限定展覽，而商場設有40間餐飲食肆，引入多個品牌，日後更有逾萬平方呎大型衝浪場開幕。 

為配合政府推動夜經濟，許謙讓明言集團會配合，目前商場營業時間由早上10點至晚上10點，個別餐廳將營業至12點，若其他商戶需要延長開業時間，集團亦會配合。由於商場試業首個周末正值國慶黃金周，所以商場會郵輪碼頭設置穿梭巴士。 

資料顯示，南豐集團於2017年便以逾246億元，每呎樓面地價12,863元投得項目地皮。項目佔地190萬平方呎，現建成樓高47層的綜合商業發展項目，其中32層為甲級寫字樓，而商場樓面約70萬平方呎，總投資金額高達320億元。 

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撰文 : 黃卓賢

南豐 商場 AIRSIDE

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