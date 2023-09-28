【劉‧住保鮮期@iM網欄】 漫畫形式舞台劇 《香港鬼喜劇》

乘着近期夜經濟所帶動的氣氛，大家可能都會多了夜間外出消遣。適逢萬聖節將至，可能大家都會找些靈異節目「應吓節」。筆者覺得去海洋公園「哈囉喂」活動，真的會「嚇餐飽」，去迪士尼樂園慶祝Halloween又太小朋友。結果，筆者會選擇優雅地坐在文化中心劇場，欣賞由進念· 20面體主辦及製作，首次為觀眾帶來沉浸式體驗的漫畫劇場《香港鬼喜劇》。實行在一個「鬼咁靚」女主角、香港十八區民間鬼故事、無限靈異卻搞笑的氣氛和限量生產的《十八區鬼Game盤》漫畫作品的陪伴下，渡過一個既驚且喜又充滿玩味的萬聖節！

這一個創意鬼喜劇，由百變劇場女優焦媛領銜主演，相信大部分香港劇迷都認識焦媛，因為她獲獎無數，計有「2004香港舞台劇界專業精神獎」和「2012壹戲劇大賞年度最佳女主角」獎等。是次演出她將會不停變身，扮男扮女，扮鬼扮馬， 台上Stand Up講足十八區搞鬼傳聞。早前跟焦媛飯聚時，她還笑說可以繼續「食極都唔肥」，因為做每一場舞台劇，所消耗的腦力和體力都非常大，加上這一次在舞台上的新嘗試，是要以導遊形式一人講足十八區搞鬼傳聞，加上現場採用Soundscape 聲景科技沉浸式音效，令觀眾猶如身臨荒誕恐怖現場，期間還需要和觀眾互動，強化他們體驗如何在鬼聲鬼氣中，聆聽鬼影幢幢的都市傳說。

至於鬼喜劇的主軸故事，當然離不開中西區高街的鬼屋與大館女鬼、灣仔區虎豹別墅曾有的狐仙顯靈、南區華富邨內有不可移動的石棺、油尖旺區的停屍間、九龍城區盂蘭節的燒衣祭品、觀塘區的金茂平戲院鬼觀眾、屯門公路上的喃嘸阿彌陀佛石碑、北區新娘投河自盡、大埔區有條猛鬼橋、西貢區結界登山客失蹤事件和離島區東堤成為燒炭勝地等等。透過這些具有獨特香港歷史和文化背景的驚慄故事，揭示人性的各種面向，為觀眾帶來驚、喜、歡笑、恐怖和娛樂性的同時，對刺激觀眾思考這些荒誕懸疑鬼故背後的原因，帶來一些警世作用。

如果要形容整個劇團創作團隊，筆者會用猛人雲集。因為除焦媛外，還有跨界劇場及多媒體劇場創作先鋒兼2020年「德國紅點 - 品牌與傳達設計大獎」得主胡恩威；獨立漫畫創作人兼進念· 20面體駐團藝術家黎達榮；多次榮獲香港電影金像獎及亞洲電影大獎最佳美術指導及最佳服裝造型設計的文念中。如此鑽石陣容都只收或一票價$280 ，還提供本地全日制學生、新中年人士、長者或殘疾人士優惠。團隊希望以優質的製作，貼地的票價為香港人提供留港消費的高質娛樂節目。《香港鬼喜劇》將於10月6日至28日期間，在香港文化中心劇場演出，有興趣的讀者，不妨去城市售票網瀏覽一下。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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