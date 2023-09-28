特朗普預言美國傳統汽車業兩年後會倒閉 拜登則支持汽車工會罷工

美國前總統特朗普（Donald Trump）周三（27日）表示，罷工的工會汽車工人能否在與美國最大汽車製造商Ford（福特）（F）的談判中獲得有利協議並不重要，因為市場選擇電動車的轉變很快就會使他們被淘汰。

特朗普預言，美國汽車業將在短短幾年內陷入巨額虧損，這與汽車製造商積極投入資金實現車隊電氣化所表現出的信心形成了鮮明對比。他又對聚集在底特律郊外一家非工會汽車供應商處的數百名藍領工人說：「你們得到什麼並沒有什麼區別，因為兩年後你們都會倒閉。」

特朗普選擇跳過周三晚間舉行的第二場共和黨總統辯論，並將攻擊現任總統拜登（Joe Biden）透過激勵措施促進電動車生產作為其演說的例行內容。

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本周二，拜登加入了糾察線，以聲援聯合汽車工人工會，該工會於9月15日開始罷工，這是通用汽車General Motors（GM）,、Chrysler母公司Stellantis(BIT) 和福特首次同時罷工。 拜登支持他們提出的加薪 40% 和改善工作條件的要求。

特朗普和拜登都決定在這場具有歷史意義的汽車罷工中插上一腳，這凸顯了兩人在明年總統競選中爭取密西根州和其他戰場州工人階級選民支持的重要性。

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美國汽車製造商抱怨拜登政府推廣電動車的規定可能會給他們帶來過高的成本負擔，但沒有證據表明他們會像特朗普所說的那樣走向破產。在激勵措施的刺激下，汽車製造商正投入數百億美元新建國內工廠，以滿足電動車的銷售需求，2023 年上半年，電動車佔據了美國市場的 8.9%，並將繼續成長。

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在特朗普2017-2021 年的白宮任期內，他的政府在政策議題上普遍站在企業一邊，而不是工人的利益，盡管他的一些貿易政策在一定程度上旨在保護國內製造業的就業機會。

迄今為止，UAW 沒有支持任何一位總統候選人，是唯一沒有支持拜登的主要工會。 不過，UAW 領導層對拜登的支持表示歡迎，並對特朗普及其政績大加撻伐。特朗普承諾如果當選將結束政府的電動車政策，並敦促 UAW 在總統競選中支持他。

特朗普說：「我不在乎你們在接下來的兩周、三周或五周內會得到什麼。 他們將關門大吉，在中國和其他地方生產汽車。這是對密西根州和底特律的一次打擊。」

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記者：張瑋婷